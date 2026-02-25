自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

胃潰瘍竟是止痛藥惹禍？ 4大族群更要小心

2026/02/25 16:00

市面上常見止痛藥主要分為乙醯胺酚、非類固醇消炎止痛藥等兩大類，用藥要注意，使用痠痛貼布也不要貼敷超過6小時。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕有鑑於近期有不少民眾自行購買止痛藥服用，導致胃潰瘍甚至胃出血，台中醫院藥師何羽蓁警示「不是吃了不痛就是好藥！」像民眾熟知的「普拿疼」的乙醯胺酚類止痛藥，一旦過量服用過量恐造成肝臟損傷；非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）的傷胃、傷腎風險較大，建議飯後服用；她也特別提醒兒童、孕婦、年長者、腎功能不佳者用藥要更注意。

何羽蓁指出，市面上最常見的止痛藥主要分為兩大類，用途與副作用各不相同，第一類是乙醯胺酚（Acetaminophen），即民眾熟知的「普拿疼」，主要作用為中樞神經止痛與退燒，優點是不傷胃，但若過量服用（成人每日超過8顆/4000mg）恐造成肝臟損傷。

藥師提醒止痛藥別亂吞，誤用恐傷身，尤其兒童、孕婦、年長、腎功能不佳者用藥要更注意。（記者蔡淑媛攝）

第二類為非類固醇消炎止痛藥 （NSAIDs），如布洛芬 （Ibuprofen），具備消炎、止痛及退燒功效，對於關節炎、紅腫發炎疼痛效果較佳，但造成胃潰瘍、腎臟損傷的風險較大，建議飯後服用。

針對兒童、孕婦、年長者與腎功能不佳的4大族群，何羽蓁表示，除了詳讀藥物使用說明書，也提醒安全使用止痛藥注意事項。

●兒童：應依體重計算劑量，並避免使用阿斯匹靈 （Aspirin），以免誘發致死率高的雷氏症候群；2歲以下幼兒亦應避免使用含薄荷腦、樟腦的外用藥膏。

●孕婦：乙醯胺酚通常為首選，懷孕後期應嚴格避免使用NSAIDs類藥物，以免影響胎兒健康。

●年長者：隨著年齡增長肝腎功能衰退，應從低劑量開始。

●腎功能不佳者：盡量避免使用會減少腎臟血流量的NSAIDs類藥物，以免加速腎功能惡化。

何羽蓁提醒，民眾常用的痠痛貼布也是藥，建議一片貼敷時間不超過6小時，且一天最多使用2-3片，避免皮膚過敏或藥物過量，若在服用止痛藥期間出現解黑便、胃痛（疑似腸胃出血）、尿量減少、下肢水腫（疑似腎功能受損）或皮膚紅疹等症狀，應立即停藥並盡速就醫。

