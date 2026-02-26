自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》胃酸狂衝、半夜灼熱感？ 醫揭瘦瘦針潛在風險

2026/02/26 15:19

瘦瘦針的副作用不少，減重醫師劉伯恩提醒，可能造成胃食道逆流風險增大，須慎用！圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕瘦瘦針已從最夯的話題變成「問候語」，「你打瘦瘦針了嗎？」尤其，年後面對圓滾滾的體型，起心動念的念頭更強烈。減重專家劉伯恩指出，使用瘦瘦針可能造成胃食道逆流風險增大。建議從健康的飲食行為及適量的運動著手，才是減肥成功的王道！

劉伯恩在臉書上發文分享，最近在減肥門診中，出現了幾位因使用瘦瘦針後出現胃食道逆流症狀的病患，其主訴就是打完瘦瘦針之後，開始出現嚴重胃脹氣，胸口灼熱感，呼氣時也有口臭現象，而睡到半夜就覺得胃酸往上衝的感覺，這在臨床上，就是典型的胃食道逆流。

他引述2025年11月在《Clinical Gastroenterology and Hepatology》期刊發表的研究指出，胰高血糖胜肽-1受體刺激劑的使用與食道動力異常相關，並可能導致食道動力異常。劉伯恩表示，瘦瘦針的藥物作用機轉就是讓腸胃道的蠕動變慢，進而延緩胃排空食物的時間，而達到「偽陽性飽足感」，進而使胃口減少而達減少熱量攝取之目的。這類藥物也連帶會對腸胃道動力產生多種影響，包括增加胃容受性、延緩胃動力和降低小腸轉運速度。

劉伯恩表示，另一篇在2025年7月的期刊研究指出，接受含GLP-1治療之病患發現有較高比率會發生胃輕癱和胃食道逆流症狀。其他的症狀還包括腸麻痺、腸阻塞、急性胰臟炎、急性膽囊炎、膽結石和膽管炎。而此篇研究報告中也提醒患者，在調整劑量或劑量增加時也可能讓胃排空時間延緩。

在臨床上若遇因施打瘦瘦針引起副作用的病患，通常會建議先停止施打再依據其臨床症狀，給予一些症狀治療的處方。劉伯恩認為，比較安全的模式，就是在施打前先要確定是否符合其適應症，現在許多病患既沒有第二型糖尿病，其糖化血色素也在正常範圍內，其BMI值也未達肥胖的程度，純粹是為了美容體重控制而要求使用，像這樣的病患，並不鼓勵直接施打，而是建議飲食控制或給予恰當的運動處方。

像有腸沾黏病史，或腸阻塞病史的病患，劉伯恩指出，會建議多做精準評估後再考慮是否合適施打。而許多碰到停滯期的病患會自行調高劑量，或增加施打頻率，他則認為，「這也是相當危險的事！」而一旦停藥後如果不注意熱量控制，其復胖率也是非常之高！

