健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

年後身體頻失序 醫警告錯誤補救恐拉長恢復期

2026/02/25 15:14

年後出現臉部浮腫、乾燥、暗沉或膚況不穩，並非單純保養不足，而是睡眠不足與生理壓力影響皮膚屏障功能，使水分流失與修復能力下降所致；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕農曆春節假期結束後，不少民眾回到日常作息，卻發現精神不濟、睡眠混亂、腸胃不適，甚至氣色與膚況明顯下滑。醫師指出，這類狀況並非單一問題，而是節慶期間作息、飲食與活動型態改變後，身體仍在調整中的「年後生理節律失序」現象，若此時急於採取補救手段，反而可能讓恢復期拉得更長。

淨妍醫美診所醫師王晨妤表示，春節期間普遍出現晚睡、暴飲暴食、活動量下降等情況，節後突然恢復高強度工作與生活節奏，身體往往來不及適應，常見症狀包括疲倦感揮之不去、睡眠時間延後、水腫、體重上升與腸胃不適等，屬於身體尚未回到穩定節律的自然反應。

她指出，部分民眾在年後急著「把狀態拉回來」，反而容易採取過度節食、密集高強度運動，或短時間內進行各種補救式調整，無形中增加身體壓力。國際醫學研究顯示，當作息紊亂時，體內皮質醇濃度可能上升、胰島素敏感度下降，影響代謝與內分泌平衡，若再疊加過度刺激，反而可能延長身體修復所需時間。

除了整體健康狀態，生理節律失序也常率先反映在外在表現上。王晨妤表示，年後不少民眾出現臉部浮腫、乾燥、暗沉或膚況不穩，並非單純保養不足，而是睡眠不足與生理壓力影響皮膚屏障功能，使水分流失與修復能力下降所致。

她提醒，在身體尚未恢復穩定前，若急於進行刺激性較高的調整或療程，效果可能有限，甚至增加不適風險。年後的調整重點應放在「回到規律」，包括逐步恢復固定作息、均衡飲食與溫和活動，讓身體節律先穩定下來，再進一步進行後續健康或肌膚管理。

王晨妤強調，年後調整不必追求速度，當身體節律回到穩定狀態，代謝與修復機制自然會恢復正常，無論是精神、體力或膚況，都會跟著改善，這才是長久且安全的方式。

淨妍醫美診所王晨妤醫師指出，節慶期間作息與飲食改變容易引發「年後症候群」。（王晨妤提供）

淨妍醫美診所王晨妤醫師指出，節慶期間作息與飲食改變容易引發「年後症候群」。（王晨妤提供）

