健康網》散裝蛋、洗選蛋差在哪？ 保存方式大不同

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋是許多家庭冰箱裡最常見的食材之一，從早餐三明治、茶葉蛋、荷包蛋，到減脂期間常見的水煮蛋，都少不了它。營養師彭逸珊表示，雞蛋依販售分類不同，保存、清洗方式也大不同，並特別提醒，冷藏雞蛋時，可將圓頭朝上、尖頭朝下，有助延長保存期。

洗選蛋不必再沖洗

彭逸珊於臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文指出，市售雞蛋常見洗選蛋與散裝蛋2種。保存時，洗選蛋已經過清潔處理，因此不需要再沖洗，可直接放入冰箱冷藏；散裝蛋則建議可先用乾布擦拭表面灰塵與髒污，再放入冰箱保存。冷藏擺放時，可將圓頭朝上、尖頭朝下，有助延長保存時間；並提醒應避免一次囤積過多，冷藏後約兩週內食用完畢。

健康成人日吃1-2顆沒問題

至於「膽固醇高不能吃蛋」的說法，彭逸珊表示，血液中的膽固醇約有20-30%受食物影響，其餘70-80%則由肝臟自行製造。對健康成人而言，每天吃1-2顆雞蛋通常沒有問題，不過，若本身膽固醇偏高或有心血管疾病，仍需留意整體食物中飽和脂肪含量，例如：紅肉、奶油、蛋糕、餅乾、培根及加工食品等，應特別留意。

此外，彭逸珊說明，攝取足夠膳食纖維可以幫助降低血液膽固醇，日常建議可多選擇攝取新鮮蔬菜、適量水果與全穀雜糧類，且讓每天膳食纖維攝取量達25-30克。她並表示，雞蛋是生活中最平易近人的優質蛋白質，只要掌握儲存、烹調與份量，完全可以天天出現在餐桌上。

彭逸珊也提醒，歐姆蛋、班尼迪克蛋、蛋沙拉等蛋料理，因製作過程中加入奶油、起司美乃滋，或是使用大量油、煎得酥酥脆脆的蛋，均會讓熱量翻了好幾倍，因此，攝取時也須特別留意。

