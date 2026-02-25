首批新南向長照尖兵啟航 可望為補足台灣人力缺口

學生必須學習完整長照課程，投入未來就業市場。（輔英提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣邁入超高齡社會，政府提前啟動長照3.0，面對長期照顧人力嚴重短缺，輔英科大2024年承接衛福部全台首例「住宿式長照機構與產學合作國際專班」，甚至吸引越南籍法律系學生斜槓，18名學生歷經培訓，今（25）日舉行「新南向長照人才培育實習暨就業啟航典禮」，首批新南向長照人才正式投入機構實習與就業。

出席啟航典禮的新南向專班二年級學生，將投入九家長期照顧機構實習，校長林爵士、衛福部、教育部、高市衛生局及長照產業機構代表到場觀禮祝福。

請繼續往下閱讀...

學習硬物哽塞急救方法。（輔英提供）

高市衛生局局長黃志中表示，因應人口老化及失能人口增加，引進及培育國際長照人才刻不容緩，盼望中央能延續共同培育國際優秀長照人才，提供穩定照顧人力，提升服務品質。

該校高齡及長期照護事業系主任程紋貞指出，這批學生來台接受2年學習課程，迄今來台一年半，上了72學分、1296個小時，跟90個小時的照顧服務學習不一樣，他們經過半年實習後，要在台灣工作至少3年，若再繼續工作2年，可以取得永久居留證，可以為我國長照帶來有品質且穩定的人力。

阮南官已在越南修完法律系課程，因為嚮往台灣生活，且自己喜歡健身且注重身體健康，雖然仍會放棄當律師機會遺憾，但他認為學習到的知識可以照顧自己跟長者，很有意義。

李珠芳儀因為阿公、阿嬤生病，自覺沒有能力照顧他們，加上看好長照發展，因而負笈來台，如今可以趁休假回越南時，將學習到的技能教導弟妹，讓他們照顧家人，而她喜歡台灣環境，決定留下來發展。

學生上了七十二學分課程，取得實習資格。（輔英提供）

學生必須學習緊急救護技能。（輔英提供）

黃志中（前右）與林爵士（前左）為即將踏入長照機構的新南向長照尖兵祝福。（記者洪臣宏攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法