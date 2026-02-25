自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

子宮肌腺症一定要切除？ 單孔達文西成保宮新選擇

2026/02/25 14:48

宏其婦幼醫院院長、也是資深婦科醫師郭信宏表示，針對子宮肌腺症治療，現代醫療已有多種「保宮」手術選擇。（宏其婦幼醫院提供）

宏其婦幼醫院院長、也是資深婦科醫師郭信宏表示，針對子宮肌腺症治療，現代醫療已有多種「保宮」手術選擇。（宏其婦幼醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕子宮肌腺症好發於30至50歲女性，症狀包括劇烈經痛、經血過多及子宮增大等。當子宮肌腺症藥物治療無效時，手術成為根本解決之道，桃園市甫於今年初上任的宏其婦幼醫院院長、也是資深婦科醫師郭信宏指出，子宮肌腺症的成因多與體質有關，有些人腫瘤很大卻不痛，有些人很小就痛不欲生，這只是個人感受差異。現代醫療已有多種「保宮」手術選擇，重要的是選擇適合自己的方案，重拾健康生活，不需再糾結於「要不要切除子宮」。

　郭信宏說，保宮手術分為兩大體系，一是「微創手術」，包含腹腔鏡與精準度更高的達文西機械手臂，優點是切除徹底、再手術率低；二是「無傷口手術」，如海扶刀（HIFU）、插針消融與子宮鏡手術，適合追求體表無痕且恢復快速的患者。

　手術方式的選擇關鍵在於病灶大小，若腫瘤小於7至8公分且情況單純，可根據個人偏好選擇，而腫瘤大於7至8公分或合併嚴重沾黏的複雜病例，建議優先選擇肌腺瘤切除手術，能重塑子宮環境，有利懷孕。

　郭信宏建議，在眾多術式中，「單孔達文西手術」被視為微創界的頂尖選擇，該技術具備3D超高畫質視野與540度靈活手腕，能放大組織邊界並進行精細縫合，且傷口僅隱藏於肚臍，兼顧美觀與術後恢復。

　郭信宏也澄清一個重要觀念「切乾淨的標準因人而異，關鍵在於患者的生育計畫」，患者最關心的「切除率」取決於生育計畫，想懷孕者需保留部分安全組織以維護子宮壁強度；無生育需求者則可追求90至95％的極高清除率，最大化根除病灶；有生育需求：需保留子宮內膜（著床溫床）與漿膜（子宮外壁），清除率約60至70％。

　郭信宏提到，如果醫療團隊的保宮手術技術純熟，能將病灶處理乾淨且復發率低，保留子宮絕對是比切除更好的選擇，研究顯示，子宮切除雖可一勞永逸，但長期可能增加骨盆腔器官脫垂、尿失禁等風險。肌腺症與體質密切相關，術後若無立即懷孕計畫，可考慮配合荷爾蒙藥物抑制月經、預防復發；若想積極備孕，則建議在術後3至6個月的黃金期積極嘗試，透過個人化方案，女性能擺脫疾病束縛，重拾高品質的健康生活。

