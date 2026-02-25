健康網》忘記吃藥別亂補！ 醫教補吃3原則：千萬別一次吞2顆

宇平診所心臟科醫師劉中平指出，現代多數慢性病藥物偶爾漏吃一次，不至於立即造成嚴重影響，但建議參考補吃3原則，維持體內藥物濃度，以利控制疾病；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早上急著出門、忙到中午才想起沒吃藥，這種情況相信不少人都遇過，卻不知該怎麼補救最正確。宇平診所心臟科醫師劉中平指出，不論是高血壓藥、胃藥或感冒藥，都可能因忙碌或一時疏忽而漏吃。現代多數慢性病藥物偶爾少吃一次，通常不至於立即造成嚴重影響，因此不必過度緊張，但可參考補吃3原則補救，並盡量維持規律用藥，維持身體內的藥物濃度，以利控制疾病。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，病患忘記吃藥常是醫療人員最困擾的事情，除擔心病患因此病情控制不佳，也心疼醫療浪費。但忘記服藥確實是許多人會發生的狀況，加上現今藥物做得越來越好，即使忘記服用，也可能讓人覺得沒有差別。

請繼續往下閱讀...

忘記吃藥補救3原則

劉中平進一步說明，現在大部分的慢性病用藥即使少吃一次，其實並不會對於疾病造成大幅影響，但為了讓病情控制良好，仍建議病患規律服藥，讓身體維持足夠的藥物濃度。若真的不小心忘記服用每天吃一次的慢性病用藥，建議可掌握以下原則補救：

●若早上忘記服用，可在中午想起時補吃。

●若中午仍未服用，可於晚上想起時再補吃。

●若整天都未服用，隔天再按原本時間正常服用即可，不需要自行增加劑量。

防範漏吃藥物4撇步

劉中平提醒，規律服藥有助維持體內藥物濃度穩定，若擔心漏吃可能影響治療效果，建議可透過簡單方法降低忘記吃藥的情況發生。例如：將藥物放在床邊或廁所附近、設定鬧鐘提醒、與同樣需要服藥的家人同時服用，或是外出時隨身攜帶一份備用藥物，若忘記服用，仍可及時補上；均可幫助減少漏吃情形，維持治療穩定。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法