健康網》有特權就有成就？諮商師談有影響力者行為

這段時間偶而有人討論到特權（privilege），呈現擁有特權者能夠擁有較大的槓桿來獲取想要的事物。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕這段時間偶而有人討論到特權（privilege）一詞，更延伸出音譯版的「霹靂力矩」，呈現擁有特權者能夠擁有較大的力量，獲取想要的事物，一如老電影台詞：「有錢人什麼都比較會」。諮商心理師謝昀融認為，「沒有特權，也能有霹靂力矩！」

謝昀融在粉專「象家園心理諮商所」談到，約莫從年初開始，一個詞被反覆討論：特權（privilege）。關於特權，有人一聽到就很不舒服，彷彿所有努力都被一句話抹煞；也有人提醒，這個詞不一定是在指責誰，而是用來描述誰比較容易拿到資源、被看見、被聽見。

請繼續往下閱讀...

謝昀融也表示，「privilege」一詞已取其諧音，被簡稱為「霹靂力矩」。「聽起來有點中二，卻意外精準。」這點出了一件事：有些人，真的比較容易影響世界。問題來了，如果我沒有這種「霹靂力矩」，怎麼辦？謝昀融強調很重要的觀念：影響力不等於你是誰；影響力是指你怎麼使用你現在擁有的東西。

有些人的影響力，來自學歷、背景、人脈；但也有很多影響力，是在生活與選擇中，慢慢累積出來的。真正有影響力的人，通常會做這幾件事：

1. 他們知道自己站在哪裡。

不是假裝「我跟大家都一樣」，也不是默默覺得「我比較厲害」，而是能誠實看見：「哪些地方我比較有資源？」、「哪些地方其實沒有？」

2. 他們不把優勢變成優越感。

影響力如果只用來證明「我比較強」，很快就會失去信任。

但如果你願意：能力好，幫助別人理解；被看見，替沒被看見的人說話；有舞台，珍惜而不濫用機會。這些行動，反而會讓你的影響力持續累積。

3. 他們能承受被質疑，而不是立刻反擊。

有影響力的人，一定也會被誤會、被挑戰。差別不在於會不會被嗆，而在於能不能分得清，被質疑的是觀點，不是我這個人。

謝昀融表示，如果你現在覺得自己好像什麼都沒有，影響力不是一夕之間出現的，它常常從這些地方開始：

• 練習把自己的想法說清楚，而不只是轉貼。

• 在關係中，成為那個願意傾聽的人。

• 對一個你在乎的議題，真正花時間理解。

• 用你會的事，實際幫助身邊的人。

謝昀融提醒，影響力不是「我比你厲害」，而是：因為有我，事情有了一點不一樣。如果你其實很努力，卻一直覺得自己不夠好？有些人，外在表現其實不差：工作能扛、事情會做、也常被交付責任，但心裡卻常常冒出這些聲音：「其實別人應該做得比我好吧」、「我只是剛好運氣不錯」、「如果哪天被看穿，我其實沒有那麼厲害，怎麼辦」。

謝昀融表示，如果有過這些想法，那不代表你脆弱，而是你對自己的標準，長期放得很高，卻很少回頭看見自己已經走了多遠。很多有能力的人，真正卡住的不是能力，而是：對自己的力量沒有信心；不敢確定「我真的可以嗎？」

如果你其實很有能力，卻總是對自己沒有信心，那找一個安全的空間，好好談談自己，不是軟弱，而是一種對自己負責、也願意為未來留下可能性的成熟。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法