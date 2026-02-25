自由電子報
健康 > 心理精神

大腦無法接受「關機」訊號？研究顯示失眠與晝夜節律異常相關

2026/02/25 12:00

研究發現，慢性失眠可能源自於大腦內部24小時精神活動週期的紊亂。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

研究發現，慢性失眠可能源自於大腦內部24小時精神活動週期的紊亂。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕失眠可能源自於晝夜節律紊亂，導致大腦無法在夜間正常運作。澳洲1項研究發現，慢性失眠可能源自於大腦內部24小時精神活動週期的紊亂。這些發現有助於解釋為何有些人即使在身體疲憊的情況下，也難以在夜間入眠。此研究發表在《睡眠醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，澳洲南澳大學的研究團隊追蹤長期失眠患者與健康睡眠者在1天中思維模式的起伏變化，以調查夜間難以平靜思緒（失眠典型特徵）是否與人體晝夜節律異常相關。

研究團隊共招募32名老年人，其中16名患有失眠症，16名沒有睡眠問題。參與者在床上保持清醒24小時，並接受監測。通過去除外在時間線索和日常作息，研究人員得以專注於參與者大腦的自然內在節律。

參與者躺在光線昏暗的房間裡的床上，食物和活動都受到嚴格控制。他們每隔1小時都要填寫清單，描述他們思維的基調和可控性，以便研究人員繪製出他們晝夜精神活動的變化圖譜。

研究顯示睡眠健康者和失眠患者的心理活動都呈現出明顯晝夜節律模式，高峰出現在下午，低谷出現在清晨。但失眠組出現一些關鍵差異，即認知狀態從白天的「解決問題」過渡到夜間的「放鬆狀態」的過程不明顯。

研究團隊表示，夜間本應是大腦冷靜下來的時候，但失眠患者思維模式更像白天。研究團隊補充，患者的認知高峰也延遲了大約6個半小時，表明他們的生理時鐘可能促使他們在深夜保持清醒思維狀態。

研究團隊強調，睡眠關鍵在於大腦如何從目標導向的思考和情緒投入中抽離出來，而研究表明失眠患者的這種抽離過程會受到抑制並延遲，這可能是由於晝夜節律紊亂造成的。這意味著患者的大腦在夜間無法接收到「關機」訊號。

研究團隊指出，研究結果為失眠治療提供了新思路，例如透過介入來增強晝夜節律。這些干預措施包括定時光照和規律作息，或許能恢復患者的晝夜節律。

