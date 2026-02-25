50歲後肌肉每年流失1％ 「握力下降」死亡風險恐上升

肌少症已被視為老年健康惡化的重要早期風險指標，50歲以上每年肌肉流失0.5％至1％，肌少症篩檢年齡已提前至50歲。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕肌少症已被視為老年健康惡化的重要早期風險指標，50歲以上每年肌肉流失0.5％至1％，肌少症篩檢年齡已提前至50歲。董氏基金會提醒，握力下降與死亡、失能、糖尿病及失智風險相關，建議長輩們吃足蛋白質、每週2次肌力訓練守住健康。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，50歲以上族群每年肌肉流失速度約0.5％至1％，應提早培養肌力、避免流失。亞洲肌少症工作小組已於2025年11月在《Nature Aging》發表建議，將肌少症篩檢年齡由65歲提前至50歲，顯示中壯年起就應積極預防。

許惠玉表示，長輩體型豐滿並不代表肌肉充足，甚至可能是肌少型肥胖，也就是肌肉不足卻脂肪過多。這類族群同時面臨肌力下降與脂肪堆積雙重風險，跌倒、骨折、血脂異常、胰島素阻抗、骨關節炎等機率更高。

在眾多評估方式中，「握力」被視為整體肌力與健康狀態的生物指標，可反映肌肉品質、慢性發炎程度與整體衰老速度。研究指出，握力每下降5公斤，死亡風險顯著上升，對部分族群而言甚至比血壓更具預測力。

握力不足與多項疾病密切相關。包括肌少症本身、失能與跌倒風險增加；與心血管疾病死亡率上升有關；因骨骼肌為葡萄糖主要利用器官，握力差也可能代表胰島素阻抗與第2型糖尿病風險增加。此外，在癌症、血液透析、慢性肝病與慢性阻塞性肺病患者中，握力更是預後與存活率的重要指標。握力下降也與憂鬱症、認知功能退化、輕度認知障礙及失智症顯著相關，被視為全身老化速度的外在表現。

許惠玉提醒，50歲後可從日常動作觀察肌力變化，例如轉不開瓶蓋、擰毛巾困難、提約5公斤購物袋走一段路感到吃力，都可能是早期警訊。除了握力，也可量測小腿圍初步評估肌肉量。50歲以上男性小腿圍若小於34公分、女性小於33公分，代表肌肉量不足；若BMI≥30，量測值須扣減7公分再比較。也可用手指圍成環繞小腿，若剛好貼合或出現空隙，同樣代表不足。

目前肌少症並無特效藥，關鍵在飲食與運動雙管齊下。許惠玉建議，銀髮族每餐攝取1個手掌心大小優質蛋白質，如豆製品、魚、蛋、雞肉，每日補充1.5至2杯乳品。若有肌少型肥胖，應透過專業減脂策略，避免減脂同時流失更多肌肉。

運動方面，每週至少2次肌力訓練，每次20至60分鐘，如深蹲、重量訓練、彈力帶運動；每週至少150分鐘中等強度有氧運動，如快走、游泳、健行或有氧舞蹈，同時減少久坐時間。

許惠玉強調，肌肉是健康老化與維持生活自理能力的基礎。年節用團聚表達關心，年後更要用行動延續守護。將「守住肌力」納入全家年度健康目標，不只是為長輩把關，更是為自己提前布局，打造長命又好命的人生。

