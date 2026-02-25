浴室、床邊最危險！國健署曝長者跌倒真兇 5招防跌一次看

長者若跌倒受傷，不僅影響長者生活自理能力，也會加重家庭照顧與醫療負擔；圖為情境照，圖中人人物與本文無關。 （圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕跌倒不是單純意外，而是長者常被忽略的健康警訊。依據衛生福利部統計，跌倒高居國人事故傷害死因第2位，其中65歲以上長者更是高風險族群；國民健康署調查也發現，每6位長者就有1位曾經跌倒，每12位就有1位曾因跌倒就醫。其中以浴室與床邊是最常發生跌倒的場所，背後往往與肌力退化、視力不佳、用藥及居家環境等多重因素有關。

國健署慢性疾病防治組組長周燕玉指出，長者跌倒風險可分為「身體內在因素」與「外在環境因素」。隨著年齡增加，肌肉力量流失，容易出現走路變慢、起身困難；若再合併視力、聽力退化，或同時服用多種慢性病藥物，可能引發頭暈、血壓不穩，跌倒風險隨之升高。此外，夜間起床如照明不足、浴室地面濕滑，或床邊缺乏扶手，都是常見的危險情境；跌倒如造成頭部受傷、骨折或要住院，不僅影響長者生活自理能力，也會加重家庭照顧與醫療負擔 。

為協助長者降低跌倒風險，國健署提出「防跌五部曲」，從生活中建立安全習慣。

●主動詢問、及早辨識跌倒風險：關心長輩最近1年內有沒有曾經發生跌倒、差點跌倒，或出現走路不穩、起身困難等情形，及早發現潛在風險。

●將運動融入日常、幫助身體維持穩定度：長者可在家中進行簡單、安全的防跌運動，例如坐在穩固的椅子上，輪流將雙腳「抬起、放下」動作；站立時扶著桌邊或牆面練習踮腳，或單腳短暫站立訓練平衡等，有助於維持下肢肌力與身體穩定度。

●定期檢視用藥與身體狀況：若長輩同時服用多種藥物，如安眠藥、止痛藥或情緒相關藥物，可能會引起頭暈、嗜睡，避免自行調整藥量，並請醫師協助評估長者用藥情形。

●打造安全的居家環境：保持走道明亮與暢通，浴室加裝防滑設施與扶手，妥善收納雜物與電線，降低滑倒與絆倒風險。

●選對鞋子與輔具：外出或在家行走時，選擇合腳、防滑且包覆性佳的鞋子；必要時使用手杖或助行器等輔具，提升行走安全。

國民健康署署長沈靜芬指出，為了協助長者提早瞭解自身行動狀況並預防跌倒，家人與長輩皆可加入國健署「長者量六力」LINE官方帳號，從行動、認知、營養、視力、聽力與憂鬱的6大面向進行自我評估，及早發現肌力下降、視力不良或飲食不均衡等情形，提前掌握潛在跌倒風險，將防跌觀念落實於日常生活中，讓新的一年行動更安心、生活更自在。

