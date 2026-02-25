自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

年後拚命流汗卻沒變瘦？ 小心身體自動進入省電模式

2026/02/25 10:59

新竹初日診所院長魏士航指出，若平時缺乏運動習慣的人年後突然爆量運動，反而可能啟動身體的「能量補償機制」，讓減脂效果大打折扣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

新竹初日診所院長魏士航指出，若平時缺乏運動習慣的人年後突然爆量運動，反而可能啟動身體的「能量補償機制」，讓減脂效果大打折扣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕農曆春節過後，不少民眾急著「還債式減肥」，一口氣衝進健身房、拉長運動時間，希望快速甩掉過年囤積的脂肪，卻發現怎麼動都瘦不下來。對此，新竹初日診所院長魏士航指出，對平時缺乏運動習慣的人來說，年後突然爆量運動，反而可能啟動身體的「能量補償機制」，讓減脂效果大打折扣。

魏士航說明，研究發現，人體並非「運動多少、就瘦多少」。當運動量在短時間內大幅增加，特別是久坐族群，大腦可能會釋放更強烈的飢餓訊號，誘發補償性進食；同時，身體也可能降低日常活動量，抵消原本運動所消耗的熱量。部分研究甚至指出，運動後消耗的熱量，平均有高達5成可能被「吃回來」。

他進一步指出，國際期刊《Frontiers in Physiology》（生理學前沿）曾針對長期缺乏運動的年輕族群進行研究，結果顯示，當受試者進行長時間跑步後，接下來1週的非運動性活動量（如走路、站立、做家事）明顯下降。也就是說，身體會透過降低日常活動，進入類似「省電模式」，整體熱量消耗反而沒有想像中高。

魏士航提醒，這也是許多人「明明很累、體重卻不動」的主因。尤其運動量原本越低的人，補償反應往往越明顯，導致越想靠爆量運動減肥，效果反而越差。至於年後想有效減脂，關鍵並不在於一次把運動量堆到最高，而是讓身體願意長期配合。

魏士航建議，可從每次30分鐘到40分鐘的中等強度運動開始，循序建立規律習慣，同時搭配足夠的蛋白質攝取，有助於維持肌肉量、避免代謝率下降。當身體逐漸適應後，再視狀況加入高強度間歇訓練（HIIT），而非一開始就長時間高負荷運動。他也提醒，單靠節食雖然短期體重可能下降，但容易伴隨肌肉流失，反而增加復胖風險。

魏士航強調，運動對健康與代謝至關重要，但從來不是「做得越多越好」。掌握飲食與運動的平衡，避免讓身體啟動補償機制，才能讓「流下的汗，真正換成脂肪的減少」。

新竹初日診所院長魏士航提醒，掌握飲食與運動的平衡，避免讓身體啟動補償機制，才能讓流下的汗，真正換成脂肪的減少；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

新竹初日診所院長魏士航提醒，掌握飲食與運動的平衡，避免讓身體啟動補償機制，才能讓流下的汗，真正換成脂肪的減少；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中