健康 > 心理精神

農曆年後開學前發生學童離世憾事 精神科醫師有解

2026/02/25 10:13

精神科醫師指出，孩子在假期後面臨強烈排拒上學、情緒低落，多是壓力、人際、家庭氣氛、自我期待等多重因素交織的結果。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

精神科醫師指出，孩子在假期後面臨強烈排拒上學、情緒低落，多是壓力、人際、家庭氣氛、自我期待等多重因素交織的結果。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者翁聿煌／新北報導〕剛過完農曆年假期準備開學，新北市新莊又發生一名12歲女童從住家頂樓墜樓，送醫搶救不治；同樣事件，在去（2025）年年後開學也發生過類似事件，新北市議員參選人吳昇翰指出，據了解女童曾向家人訴說與班上同學不合。精神科醫師指出，當孩子在假期後面臨強烈排拒上學、情緒低落甚至絕望感時，那往往不是單一原因，而是壓力、人際、家庭氣氛、自我期待等多重因素交織的結果。

精神科醫師楊聰財提醒家長，如果孩子出現明確的自傷意念、談論死亡、交代後事、情緒劇烈波動或明顯退縮，請立即尋求專業協助（校方輔導室、心理師、精神科醫師），必要時撥打當地緊急求助專線，這不是「想太多」，而是生命安全的議題。

他指出，孩子在開學後特別容易出現情緒低潮，原因來自結構落差帶來壓力，在假期期間作息較自由、成就壓力暫停、家庭陪伴增加，還可逃離校園人際壓力；而在開學後作息突然提前、評量與排名重新啟動、同儕互動壓力再度浮現、被評價感增加，這種從「鬆」到「緊」的急遽轉換，本身就會造成焦慮。

他指出，尤其是對於人際敏感型孩子來講，真正的壓力不是課業，而是被排擠、被冷落、與特定同學關係緊張，或是害怕在班上發言、擔心被嘲笑等負面心理因素，所以如果孩子曾向家人提到「和同學不合」，那通常不是小事，而是他已經感到無力。

還有孩子會把課業壓力與自我價值綁定，孩子把「成績」等同於「我是不是聰明」、「我是不是好孩子」、「我值不值得被愛」，當開學意味著再次被比較時，自尊脆弱的孩子會出現逃避傾向。

楊聰財建議家長，孩子需要的是被理解，而不是被糾正，當孩子願意說出來，就已經成功了一半，並且幫助孩子把「模糊恐懼」說清楚，當孩子說「我不想上學」時，背後常常是「我不知道怎麼面對」。

吳昇翰表示，連續兩年發生兩起類似事件，凸顯新北市教育局並未做好防範於未然，現有的輔導機制在「假期轉銜期」存在漏洞，教育局應立即落實三點包括開學第一週心理普查、強化親師溝通預警機制、假期後憂鬱專案教育，藉此讓學校主動識別高風險個案，提早啟動預警機制。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

