健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

網售安眠藥使蒂諾斯遭驗出摻褪黑激素 高市衛生局：勿亂買

2026/02/25 10:15

網售安眠藥使蒂諾斯遭驗出摻褪黑激素，高市衛生局查察籲勿亂買。（高市衛生局提供）

網售安眠藥使蒂諾斯遭驗出摻褪黑激素，高市衛生局查察籲勿亂買。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局查察發現不法外國網站標榜「使蒂諾斯（Stilnox）安眠藥線上購買免處方」，經價購抽樣檢驗發現該產品不僅未含鎮靜安眠藥成分Zolpidem，反而摻雜褪黑激素（Melatonin）等藥品成分，有鑑於農曆春節連假結束，民眾重返工作崗位後因假期作息紊亂，面臨「收假症候群」挑戰，出現入睡困難或睡眠品質下降情形，衛生局呼籲用藥安全。

針對網路違法販賣安眠藥，衛生局強調，效果與安全性皆無法保障，已蒐集不法事證依法移請相關單位處辦，維護民眾用藥安全。

高市衛生局表示，根據中央健康保險署統計，近年國人鎮靜安眠藥申報用量逐年攀升，已從110年4.35億顆增加至112年4.77億顆，但安眠藥並非解決失眠問題的萬靈丹，誤用或濫用都可能導致成癮與健康風險，更不要在網路購買來路與成分不明的藥品，以免補眠不成反傷身。

衛生局指出，國人常用的短效型安眠藥「使蒂諾斯」屬第四級管制藥品，雖具備快速助眠效果，使用族群廣泛，但不當使用可能引發頭暈、嗜睡、注意力不集中等不良反應，長期濫用更可能導致藥物成癮與依賴，須由醫師診治後開立處方並依醫囑服用，民眾切勿視為生活必需品而自行購買。

為確保用藥安全，衛生局提醒民眾使用鎮靜安眠藥應遵守「五不四要」原則；「五不」為不自行購買、不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、不開車或操作機具、不轉售或轉讓。「四要」就是要遵照醫師處方、要配白開水、要藥後馬上就寢、要配合調整睡眠作息；若有睡眠困擾且影響生活，應尋求醫師評估後開立合適處方，用藥相關問題可諮詢藥師，落實「生病找醫師、用藥找藥師」的正確用藥觀念。

網售安眠藥使蒂諾斯遭驗出摻褪黑激素，高市衛生局查察籲勿亂服藥。（高市衛生局提供）

網售安眠藥使蒂諾斯遭驗出摻褪黑激素，高市衛生局查察籲勿亂服藥。（高市衛生局提供）

網售安眠藥使蒂諾斯遭驗出摻褪黑激素。（高市衛生局提供）

網售安眠藥使蒂諾斯遭驗出摻褪黑激素。（高市衛生局提供）

