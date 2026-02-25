健康網》半數65歲以上長者陷多重用藥！恐引肝腎風險 藥師提解方

長者吃的藥變多了，難以牢記用法，陪伴的家人不妨花點時間與長輩整理藥品，關心他們的用藥狀況；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據統計，在台灣65歲以上的長者中，有多重用藥問題的人數比例竟高達5成。藥師陳怡安提醒，多重用藥的風險是藥物間可能有交互作用，還會造成認知功能下降，甚至引發肝腎功能風險，因此，最好主動告知醫師、藥師正在服用的藥物，定期進行整體用藥的評估，確保自身的用藥安全。

陳怡安接受《美醫誌》採訪指出，銀髮族經常抱怨自己吃的藥比飯多，一位長者若同時使用5種以上的藥品，就可被歸類為多重用藥。許多長輩因為同時就診於不同科別，例如心臟科、內分泌科、骨科或神經內科，在沒有整合用藥資訊的情況下，很容易累積多種藥物。長者吃的藥變多了，難以牢記用法、用量與服用時機，還有可能增加不適當用藥的機會。同時，多重用藥也會跟認知功能下降、跌倒、骨折等非預期性住院，或急診事件的風險增加有關。

另一方面，長者也經常購買保健品，陳怡安表示，如果向來路不明的管道購買藥品或保健品，吃了反而會對身體造成危害， 例如，若正在服用Statin類的降血脂藥物，卻仍同時使用紅麴萃取物的話，也可能會產生副作用。因此，無論是藥品還是保健品，只要是「吃進身體的東西」，都應該主動告知醫師或藥師，讓專業人員協助評估是否能夠併用，切勿自行判斷「保健品應該沒關係」，這麼一來反而引來用藥風險。

長者也常自行停藥，陳怡安觀察，很多長輩會覺得症狀改善了，就自行停藥，或是擔心吃太多藥，乾脆減半服用，也可能是因為忘記吃藥，想到時再一次「補吃」，這些行為在臨床上相當常見，但其實暗藏風險。像是高血壓、糖尿病藥物，若未規律服用，反而會增加中風、心血管疾病的風險。若長輩因副作用不適而想停藥，正確的做法應是回診與醫師或藥師討論，調整藥物種類或劑量，而不是自行做決定。

陳怡安提醒，長輩的「遵醫囑性」通常比較差，當用藥種類增加，服藥的注意事項就比較複雜，容易導致忘記吃藥、或者是未在正確時間服藥的狀況，因而無法遵照醫囑治療。她建議長者的家人，日常不妨花一點時間陪伴長輩整理藥品，關心他們的用藥狀況，也要留意用藥時是否有不良反應發生，主動告知醫師和藥師，一起關心長輩的健康。

藥師陳怡安。（美醫誌提供）

