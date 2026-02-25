自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》冬天血糖易失控？ 醫推5種食物更穩糖

2026/02/25 11:23

泌尿科醫師張英傑指出，冬天因活動量少，若不小心補錯方向，血糖容易先失控。推薦地瓜蒸熟放冰箱冷藏或冷凍，產生抗性澱粉可降GI值，同樣份量更能穩血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷就想進補，但對許多糖尿病患者來說，最怕一補血糖就飆升。泌尿科醫師張英傑指出，冬天因活動量少，若不小心補錯方向，血糖容易先失控。他並建議，擔心血糖失控的糖尿病患者，可多攝取全榖根莖類、白蘿蔔等冬季蔬菜、清燉湯品、無糖飲品、低脂非加工肉品，只要掌握正確食物，也能聰明吃。

張英傑於臉書專頁發文分享，門診時，糖尿病患者經常詢問：「醫師，我是不是什麼都不能吃？」其實不是不能補，而是擔心補錯方向，血糖會先失控。尤其冬天活動量少，飲食又偏重口味；因此，更要吃得聰明助穩糖。

對此，張英傑並整理出以下5類食物有助穩定血糖，推薦冬天糖尿病患者可以多多攝取：

全榖根莖類：熱呼呼的烤地瓜，暖心又暖胃，一次攝取最多半根或一小條取代白飯或麵食，不僅攝取膳食纖維，血糖也不會飆高。尤其推薦地瓜蒸熟放冰箱冷藏或冷凍，產生抗性澱粉可降GI值，同樣份量更能穩定血糖。

冬季蔬菜：白蘿蔔、高麗菜、菠菜、茼蒿、芥藍菜等天冷盛產蔬菜，不僅風味佳，纖維含量也高，清炒或燙熟都很適合。

清爽型湯品：白蘿蔔湯、清燉湯暖身無負擔，提醒避開濃湯、勾芡及重油、重鹹的湯底。

無糖溫熱飲：除無糖薑茶或花草茶健康沒負擔外，無糖豆漿可補充蛋白質，也是好選擇之一。

低脂無加工肉品：多選擇雞胸肉、去皮肉類、富含Omega-3的魚肉、豆腐豆干等優質蛋白質，減少攝取豬、牛、羊等紅肉、內臟，以及加工製品，如：貢丸、餃類等火鍋料。

張英傑提醒，冬天不是不能吃，而是要知道怎麼正確選。尤其若最近血糖起伏變大，代表飲食真的該調整，並提醒別硬撐，必要時應就醫檢查更安心。

