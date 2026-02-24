自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》不用打瘦瘦針！ 醫揭「喝水減肥法」3關鍵點很重要

2026/02/24 23:57

「平民版」的瘦瘦針，基隆長庚醫院內科部主治醫師錢政弘指出，飯前半小時喝足500ml，有GLP-1效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

「平民版」的瘦瘦針，基隆長庚醫院內科部主治醫師錢政弘指出，飯前半小時喝足500ml，有GLP-1效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕馬年長假過去，體型更圓了，減肥議題又成熱門話題。基隆長庚醫院內科部主治醫師錢政弘指出，有「平民版」的瘦瘦針，它的原理竟與現在最熱門的瘦瘦針（GLP-1）有異曲同工之妙。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」引述國外期刊《Obesity》一項經典研究，受試者有中年及老年超重/肥胖成人，他們在餐前30分喝下500ml的水，經過12週後，飯前喝水組比對照組平均多減掉了約2公斤，錢政弘指出，上了年紀的人要瘦個2公斤不是簡單的事。

錢政弘表示，飯前喝水是靠「物理性撐大」。當500ml的水進入胃部，會啟動胃壁上的「牽張感受器」，透過迷走神經告訴大腦，「肚子已經有東西了」，這個訊號讓用餐更快達到飽足臨界點，這不只是心理作用，而是有2個科學機制支撐：

●提升代謝：飲水後30-40分鐘，基礎代謝率最高可提升約30%。

●物理性飽足：水分撐起胃部空間，觸發神經訊號傳遞「飽足感」，使單餐熱量攝取明顯減少。

不過，錢政弘建議，喝水好處多多，仍要掌握「30、溫、適量」 原則：

●時間點：飯前30分鐘最理想。水在胃中排空較快（約20-60分鐘），太早喝，水已排空；太晚，來不及撐胃。避免邊吃飯邊大量喝水，以免稀釋胃酸影響消化。

●溫度：建議飲用溫開水，減少對腸胃過度的冷熱刺激。

●因人而異：若您患有胃食道逆流、慢性腎臟病或心臟衰竭，飲水量與時間請務必先與醫師諮詢，避免造成器官負擔。

