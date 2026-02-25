自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》登山肺水腫上身 腸道1壞菌在搗蛋

2026/02/25 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

高山缺氧環境對人體造成多種壓力，其中高山肺水腫（HAPE）是較嚴重的一種急症。研究一直關注氧氣、血管壓力與液體動力學變化，但近年來有跡象顯示：腸道菌群與全身發炎反應，可能也在高原適應或病理過程中扮演角色。

這篇研究指出，在高山、急性低壓缺氧情境下，腸道內的機會性致病菌（opportunistic pathogens）可能加劇高山肺水腫的發生。這些菌株透過增加血漿中的溶血磷脂膽鹼（lysophosphatidylcholines, LPCs）水平與誘發體內發炎反應，傷害血管與肺部屏障。研究者觀察到，暴露在高山或模擬低壓缺氧環境的小鼠，其腸道中這類致病菌豐富度上升，並伴隨系統性發炎升高。這樣的腸道菌–肺部互動路徑，提供了一條高山肺水腫病理的新線索，也可能是未來預防或治療的切入點。

透視腸道菌》登山肺水腫上身 腸道1壞菌在搗蛋

這篇研究提醒我們，高山健行、登山或長期在高海拔地區生活，除了要留意氧氣、體能與水分補充，也應該關注腸道健康。缺氧環境可能讓腸道「潛在致病菌」崛起、腸道屏障受損，進而引發發炎、血管通透異常，為高山肺水腫埋下隱患。為了保護自己：

1.飲食上以高纖、抗氧化食品為主，維持益菌優勢。

2.避免長時間過度辛辣或超加工食物，以免刺激腸道。

3.出發到高海拔前可考慮逐步適應、補充益生菌或益菌前驅物（prebiotics）作為輔助。

4.保持充足水分與良好休息，減少其他對腸道或免疫系統的壓力。

這些日常策略雖無法完全消除風險，卻是強化「腸–肺軸」抵抗力的可能方法。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

