健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》手抖就是巴金森氏病？ 醫授3步驟自我判斷

2026/02/25 13:45

不明手抖或顫抖，台大醫院神經部醫師朱永載指出，若症狀影響到生活，盡快至神經內科就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

不明手抖或顫抖，台大醫院神經部醫師朱永載指出，若症狀影響到生活，盡快至神經內科就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台大醫院神經部醫師朱永載指出，手抖與顫抖的差別，臨床上通常會先問診與觀察，了解顫抖「什麼時候出現」以及「出現在哪些部位」，再搭配神經學檢查，必要時安排抽血或影像檢查，以釐清病因。

朱永載在臉書專頁「台灣神經學會」發文分享。他表示，手抖與顫抖症是神經科門診最常見的動作障礙症狀之一，原因相當多元，從正常的生理性顫抖、藥物副作用、原發性顫抖，到巴金森氏病都可能造成。要從4個步驟來釐清：

●先從「顫抖出現的時機」來分類（以手抖為例）

1.靜止型手抖：手在放鬆、沒有做動作時出現，例如手放在腿上或垂放時抖動。朱永載認為，較常見於巴金森氏病，有時也會合併腿部或下巴顫抖。

2.姿勢型手抖：手臂維持某個固定姿勢時出現，例如雙手向前平舉時抖動。可能出現在手指末端，也可能影響到整個手臂。

3.動作型手抖：在執行動作時出現，例如用餐具、倒水、寫字、拿杯子時抖動。明顯干擾日常生活，且多為雙手都受影響。朱永載認為，包含原發性顫抖、甲狀腺亢進、藥物誘發，以及生理性顫抖等。

●除了手抖，其他部位的顫抖

朱永載表示，顫抖不一定只出現在手部，其他身體部位也可能顫抖，像是頭部顫抖，較常見於病程較久的原發性顫抖，或合併頸部肌張力不全的患者。若腳部與下巴顫抖，較常見於巴金森氏病相關顫抖。

●結合病史與檢查，釐清真正原因

在了解顫抖的「時機」與「分布」後，醫師會進一步評估，從用藥史，釐清是否有可能誘發顫抖的藥物，再經由神經學檢查，是否合併動作慢、僵硬、步態改變等。必要時要安排檢查，像是抽血確認甲狀腺功能，或依情況安排腦部相關檢查。

朱永載解析，原發性顫抖是最常見的顫抖疾病之一，以雙手動作顫抖為主，青少年到中老年都可能發生。至於，巴金森氏病相關顫抖，常合併動作變慢、肢體僵硬等其他動作症狀，較常見於50歲以上。至於甲狀腺亢進，常伴隨心悸、體重減輕、怕熱、容易出汗等全身性症狀。

不過，朱永載指出，不要忽略藥物副作用，常見於某些支氣管擴張劑、抗憂鬱劑、抗精神病藥物、抗癲癇藥等。還有一些生理性顫抖，很可能因緊張、咖啡因攝取過多、低血糖、睡眠不足等而加重。

朱永載建議，手抖的原因很多，需要透過顫抖出現的時機、分布部位、藥物史與神經學檢查，多數情況都能逐步釐清原因。若顫抖已影響日常生活、持續加重，或合併動作變慢、僵硬、走路改變等症狀，建議至神經內科門診評估，適當治療以改善生活品質。

