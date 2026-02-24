健康網》薑黃素護肝還是傷身？ 醫揭「這類人」千萬別吃

台灣營養基金會董事吳映蓉博士表示，有膽結石的人，建議不要高劑量補充薑黃素；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕薑黃素會刺激膽囊收縮，台灣營養基金會董事吳映蓉博士表示，有膽結石的人，建議不要高劑量補充薑黃素。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文分享，臨床證據充分證實了薑黃素具備強大的促膽囊收縮作用，且80毫克以上的劑量即可造成70%以上的高強度收縮。況且市面上有很多的補充劑的劑量遠高於此。

請繼續往下閱讀...

薑黃素是從薑黃根莖中提取的一種天然多酚化合物，以其強大的抗發炎與抗氧化特性著稱。它是薑黃中主要的活性成分，但僅佔天然薑黃重量的約2%-6%。

吳映蓉指出，不要以為薑黃是天然食材就隨便吃高劑量。在歐洲最高權威的「歐盟藥物管理局 （EMA）」與「德國E委員會」的官方藥典中，都把「膽結石」列為吃薑黃的明確禁忌症，因為它會讓膽囊劇烈收縮，把石頭擠到膽管裡引發劇痛，這是有國際官方安全指引背書的。

不過，她表示，如果是日常飲食中作為香料（如咖哩）添加的一點點薑黃粉，膽結石的患者不用太擔心，因為薑黃素的有效濃度極低（通常薑黃粉含薑黃素的濃度為2%-5%。有膽結石的人，高濃度的保健食品則必須嚴格避開，比較安全！

根據WHO建議，勿攝取過量，若超過每日200毫克，可能引起腹瀉、噁心、頭痛、胃部不適或皮疹發生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法