健康網》從胃到神經！ 一次看懂打嗝止不住的原因

〔健康頻道／綜合報導〕一直猛打嗝，有時還真的令人很困擾，藥玩家玲玲藥師陳佳玲表示，若打嗝超過48小時，用來治療精神疾病的Chlorpromazine可以治療打嗝，但這是治療最後防線。

陳佳玲在臉書專頁「藥玩家-玲玲藥師」發文分享，打嗝主要因為膈神經或迷走神經受到刺激，導致橫膈膜不自主收縮。胃部容易因裝滿食物、空氣或碳酸氣體而過度擴張，刺激橫膈膜神經，導致打嗝停不下來。

陳佳玲說，簡單來說打嗝原因就是，胃脹氣 →刺激神經→橫膈膜抽動→打嗝。不過，打嗝雖屬暫時性生理現象，雖然影響的時間不長，但是會讓人感到困擾。

有時憋氣、大口喝冰水、蹲姿抱胸等，透過增加迷走神經張力，抑制橫膈膜反射！陳佳玲指出，若打嗝超過48小時，影響睡眠或進食，伴隨胸痛、嘔吐、頭暈，建議就醫為佳！若使用藥物改善，陳佳玲分享有4種：

●胃食道逆流引起：使用PPI（氫離子幫浦阻斷劑）降低胃酸刺激。

●腸胃蠕動慢：使用Metoclopramide幫助胃部排空，減輕壓力。但必須注意有錐體外系症狀（EPS）副作用（神經運動系統受損）風險，不建議長期使用！

●神經反射過度：使用肌肉鬆弛劑（Baclofen）或神經調節劑（Gabapentin）。

●最後防線：若以上皆無效，才會考慮FDA唯一核准治療打嗝的藥物（原用於精神疾病）的Chlorpromazine。

