運動防失智關鍵不在腦？ 美研究揭「肝臟出手修補大腦防線」

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著年紀增長，記憶力衰退甚至罹患阿茲海默症，是許多家庭面臨的沉重壓力。過去常聽聞運動有益大腦健康，但科學界一直無法完全解釋箇中奧秘。如今，一項最新研究打破了傳統的「補腦」迷思：運動之所以能保護大腦，關鍵其實不在腦部本身，而是透過肝臟出手，協助修補大腦老化的「防護牆」。

根據科普網站《Science Daily》報導，加州大學舊金山分校（UCSF）的研究團隊於近日在權威期刊《細胞》（Cell）發表最新動物實驗成果。科學家指出，人體內有一道至關重要的防線「血腦屏障」：這是一個緊密排列的血管網絡，專門阻擋血液中的毒素與有害物質滲透進大腦。然而，隨著身體逐漸老化，破壞這道防護牆的因素逐漸累積，讓血腦屏障變得脆弱並出現漏洞。當毒素輕易入侵腦部組織，便會引發嚴重的大腦發炎，進而造成認知功能下降，這正是阿茲海默症等失智症極為常見的病理特徵。

運動活化肝臟 跨器官修補防線

為了解開運動如何保護大腦的謎團，研究團隊將目光轉向了身體的其他器官。他們發現，當小鼠保持運動習慣時，肝臟會變得異常活躍，並將一種特定的酵素大量釋放到血液中。這支由肝臟派出的「救援部隊」會隨著血流抵達大腦外圍的血管，發揮精準的修剪作用，清除那些正在破壞防線的有害物質，成功把大腦漏水的防護牆重新補起來，進而阻斷了毒素入侵的途徑。

研究人員也透過進一步的實驗證實了這項機制的威力。當他們設法降低高齡老鼠體內破壞防線的物質濃度後，不僅血腦屏障的漏洞顯著減少，大腦發炎情況也隨之降低，老鼠在記憶力測試中的表現更是大幅提升。

UCSF巴卡爾老化研究所副主任維萊達（Saul Villeda）強調，這項發現證明了身體其他器官對於大腦抗衰老有多麼重要。這項停留在動物實驗階段的成果，為未來的失智症治療開啟了全新方向，醫界未來或許能從大腦以外的途徑進行全身性修補，為預防認知衰退提供了新的研究。

