自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

運動防失智關鍵不在腦？ 美研究揭「肝臟出手修補大腦防線」

2026/02/24 15:20

美國研究發現，持續運動能促使肝臟釋放酵素修補大腦防護牆，有助降低認知退化風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

美國研究發現，持續運動能促使肝臟釋放酵素修補大腦防護牆，有助降低認知退化風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著年紀增長，記憶力衰退甚至罹患阿茲海默症，是許多家庭面臨的沉重壓力。過去常聽聞運動有益大腦健康，但科學界一直無法完全解釋箇中奧秘。如今，一項最新研究打破了傳統的「補腦」迷思：運動之所以能保護大腦，關鍵其實不在腦部本身，而是透過肝臟出手，協助修補大腦老化的「防護牆」。

根據科普網站《Science Daily》報導，加州大學舊金山分校（UCSF）的研究團隊於近日在權威期刊《細胞》（Cell）發表最新動物實驗成果。科學家指出，人體內有一道至關重要的防線「血腦屏障」：這是一個緊密排列的血管網絡，專門阻擋血液中的毒素與有害物質滲透進大腦。然而，隨著身體逐漸老化，破壞這道防護牆的因素逐漸累積，讓血腦屏障變得脆弱並出現漏洞。當毒素輕易入侵腦部組織，便會引發嚴重的大腦發炎，進而造成認知功能下降，這正是阿茲海默症等失智症極為常見的病理特徵。

運動活化肝臟 跨器官修補防線

為了解開運動如何保護大腦的謎團，研究團隊將目光轉向了身體的其他器官。他們發現，當小鼠保持運動習慣時，肝臟會變得異常活躍，並將一種特定的酵素大量釋放到血液中。這支由肝臟派出的「救援部隊」會隨著血流抵達大腦外圍的血管，發揮精準的修剪作用，清除那些正在破壞防線的有害物質，成功把大腦漏水的防護牆重新補起來，進而阻斷了毒素入侵的途徑。

研究人員也透過進一步的實驗證實了這項機制的威力。當他們設法降低高齡老鼠體內破壞防線的物質濃度後，不僅血腦屏障的漏洞顯著減少，大腦發炎情況也隨之降低，老鼠在記憶力測試中的表現更是大幅提升。

UCSF巴卡爾老化研究所副主任維萊達（Saul Villeda）強調，這項發現證明了身體其他器官對於大腦抗衰老有多麼重要。這項停留在動物實驗階段的成果，為未來的失智症治療開啟了全新方向，醫界未來或許能從大腦以外的途徑進行全身性修補，為預防認知衰退提供了新的研究。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中