健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

40歲上班族老是「火燒心」 胃食道逆流新對策曝光

2026/02/24 15:03

楊畯棋醫師提醒，若出現長期胸口灼熱、夜間逆流、慢性咳嗽或吞嚥不適等症狀，應及早就醫，避免延誤治療時機。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕40歲的上班族小劉，長期有胸口灼熱、酸液逆流等胃食道逆流症狀，雖然接受標準藥物治療並定期胃鏡檢查，但內視鏡下仍反覆出現侵蝕性食道炎，讓他不僅不敢大啖美食，睡眠和工作品質也深受其擾，擔憂自己一輩子都要與藥罐子為伍，經醫師詳細評估，診斷為「難治型胃食道逆流」，在接受24小時食道酸鹼監測，並進行內視鏡抗逆流治療術，搭配飲食與生活型態調整，成功擺脫藥物依賴，也重拾美食、睡眠與生活品質。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，胃食道逆流已成為台灣國民病，長期服藥卻效果不彰的「難治型胃食道逆流」病人，可透過「24小時食道酸鹼監測」精準找出病因，配合內視鏡抗逆流治療術，約7成病人術後症狀都能獲得顯著改善，近半數人更有望減少甚至停用藥物。

楊畯棋指出，台灣及亞洲地區的胃食道逆流盛行率逐年上升，約每8人就有1人深受其害，門診中約有3成屬難治型胃食道逆流。透過24小時食道酸鹼監測，可精準掌握病人食道的酸暴露時間，揪出難治的真相。內視鏡抗逆流治療術不需傳統開刀，透過內視鏡進行黏膜燒灼，利用組織癒合時產生的自然收縮力量，使原本鬆弛的賁門（胃與食道的接口）重新縮緊，從源頭改善胃酸逆流問題。

楊畯棋說，胃食道逆流的成因複雜，並非所有人都適合同一種治療方式，若出現長期胸口灼熱（火燒心）、夜間逆流、慢性咳嗽或吞嚥不適等症狀，應及早就醫，避免延誤治療時機。

