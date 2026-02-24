從舉步維艱到能扛米炒菜 SMA治療翻轉26歲超市店員人生

台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會創會理事長暨高醫附醫小兒神經科醫師鐘育志（左），和中國醫藥大學兒童醫院副院長暨兒童神經科主治醫師周宜卿，今天分享SMA患者在接受健保給付藥物治療後，生命大大翻轉的故事。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕健保給付藥物，不只延長生命，也可能翻轉人生。26歲的Jun（化名）是超市店員，罹患第3型脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy，簡稱SMA），過去因肌力不足，連結帳時拿取商品都十分吃力，隨著健保給付SMA治療藥物，他的運動功能出現實質進步，不僅能穩穩提起2公斤白米協助顧客結帳，甚至能站立炒菜，重拾工作與生活自信。

2月28是國際罕病日，台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會創會理事長暨高醫附醫小兒神經科醫師鐘育志今天分享「SMA病患的生命翻轉」指出，SMA是1種因SMN1基因變異導致的罕見神經肌肉疾病，病程會隨時間持續退化，影響坐立、行走、吞嚥與呼吸功能。隨著健保擴大給付相關治療藥物，治療目標已從單純延長壽命，進一步朝「中斷惡化、改善運動功能」邁進，病友有機會逐步找回自理能力，甚至回歸職場。

請繼續往下閱讀...

鐘育志分享，Jun幼年即確診SMA，隨年齡增長，肌力逐漸下滑，在超市工作時，因上肢無力，曾被迫將整個購物籃放倒，勉強將商品推向感應區掃碼，也因此承受顧客投訴與被解僱的壓力。接受背針治療後，他的上肢與核心肌力明顯改善，如今能直接拿取商品、協助裝袋，還能提起2公斤白米，工作表現大幅進步。

不只職場表現改善，Jun的生活功能也同步提升。熱愛料理的他，過去只能坐在輪椅上準備食材，如今已能站立3至5分鐘完成炒菜、取用廚具，家中對他的照護依賴明顯降低。他也因此重新為自己設下人生目標，期盼未來能持續工作，甚至買下屬於自己的房子。

26歲的SMA患者Jun（化名）接受背針治療後，不僅工作更順利，還可烹飪自理生活。（鐘育志提供）

鐘育志也提醒，臨床上仍有部分病友因害怕、誤解或認為「維持現狀就是穩定」而遲遲未治療，但事實上，神經元會隨時間持續流失，不治療反而讓功能退化風險不斷累積。

除了Jun的案例，另一名27歲、罹患第2型SMA的周先生也見證治療帶來的轉變。周先生原為多媒體設計師，病程惡化後，連握筷、操作滑鼠都變得困難，職涯一度中斷。在健保支持下，接受背針治療後，他的手部肌力與耐力逐步回穩，從原本舉筷5分鐘就顫抖，進步到可自行完食一餐，電腦操作也變得穩定流暢，工作效率明顯提升，目前正積極重返職場。

SMA病友周先生接受背針治療後，在樂團擔任主唱，也能精準繪圖，從事設計工作。（周宜卿提供）

中國醫藥大學兒童醫院副院長暨兒童神經科主治醫師周宜卿指出，SMA越早治療，越有助於保留運動功能，但年紀較大或病程較重的病友，並非沒有治療價值。只要能透過穩定治療累積「小進步」，就可能為生活與家庭帶來突破性的改變。

鐘育志和周宜卿強調，SMA從來不是一個人的疾病，而是整個家庭的長期戰役。隨著健保全額給付政策逐步到位，沉重的醫療負擔已不再是家庭的枷鎖，病友若能主動回診評估、及早治療，不僅有機會改善自身功能，也能減輕照護者壓力，讓整個家庭重新看見希望。

SMA三大治療選擇一次看。（周宜卿提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法