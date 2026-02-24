62歲男打瘦瘦針眼出血！副作用疑雲又起 食藥署：今年不良反應增9件

食藥署強調，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近幾年有許多民眾會借助「瘦瘦針」進行減重，但國外也陸續出現各項副作用與不良反應的消息，且日前高雄也出現一名男性使用瘦瘦針後，疑似因此眼睛出血。食藥署今年新接獲9件疑似使用GLP-1藥品用於減重之不良反應通報案件，但目前尚未接獲新聞內所述眼出血或視網膜惡化相關的正式通報案件。

瘦瘦針（GLP-1受體促效劑類藥品）近年來除了作為糖尿病控制用藥，也被不少民眾用於輔助減肥，但高雄有一名62歲糖尿病前期男性，本身有有前增殖視網膜病變病史，並持續於眼科追蹤治療。

請繼續往下閱讀...

然而，該名男性使用瘦瘦針8週後，左眼不斷出血，最後只能讓眼球冰凍萎縮止血，但同時也失去眼睛功能，其眼科醫師暫時無法推斷出血原因，但高度懷疑與打瘦瘦針有關，目前也請個案先停止使用瘦瘦針。

食藥署指出，我國核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。統計自全國藥物不良反應通報系統，自112年1月1日至115年2月24日間，全國藥物不良反應通報系統共計接獲30件。

不良反應通報症狀包含腸胃疾病、神經疾病（如：癲癇、暈眩、喪失意識、暈厥）、抑鬱、進食障礙、注射部位不適等，目前尚未接獲新聞內所述眼出血或視網膜惡化相關的正式通報案件。

此外，食藥署強調，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。

食藥署也提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法