失智症不是人生終點！家屬：據點助「重新找回媽媽」

台大醫院北護分院院長詹鼎正說，雖據點常有老師指導長者進行創作，但缺少展示機會，台大醫院北護分院與台灣美學產值協會因此合作，舉辦專屬於失智症長者的展覽。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣今年正式邁入超高齡化社會，失智長者人數也持續增加，許多民眾仍認為失智就代表人生進入尾聲，但醫師強調，失智症長者仍具有更多的可能與創造力。失智症患者陳奶奶的女兒余小姐說，陳奶奶剛失智時，性格變得憂鬱、易怒，但透過參與據點服務，情緒狀態逐漸穩定，她也「重新找回母親」。

余小姐回憶，陳奶奶大約在3、4年前陸續出現失智症狀，一開始因為憂鬱問題，很長一段時間不願意出門，在家又常常抗拒照顧、無故生氣，造成家人相當大的壓力與擔憂，後來得知台大北護分院提供的據點服務，也幸運的得到參加機會。

請繼續往下閱讀...

余小姐（右）說，陳奶奶（左）參與據點活動後，情緒狀況也逐漸穩定，失智行為問題明顯改善，並願意主動與他人互動。（記者林志怡攝）

不過，余小姐說，陳奶奶一開始對課程的配合度不高，但在據點人員與職能治療師的協助與鼓勵下，陳奶奶慢慢願意拿起畫筆，用色彩表達心情，情緒狀況也逐漸穩定，失智行為問題明顯改善，並願意主動與他人互動，看著媽媽的畫作，她覺得這不只是一幅畫，而是她「重新找回母親的過程」。

失智症患者黃奶奶的女兒李小姐也說，據點的老師會帶著長輩一步一步完成作品，鼓勵長輩勇敢跨出第一步，連她看到媽媽的作品都會大吃一驚，「覺得大家都感覺都變成畫家了」，媽媽完成作品後很有成就感。她也笑說，媽媽現在甚至連假日都想去據點上課，讓她稍微有點困擾。

台大醫院北護分院院長詹鼎正強調，社會對於失智症仍存在刻板印象，容易把焦點放在退化、遺忘與失去，忽略失智症長者仍具有更多的可能與創造力，罹患失智症並不是人生的終點，而是生命另一種可能的開始，呼籲身邊有親友罹患失智症的民眾，仍要鼓勵對方保持社會參與，促進身心健康。

台大醫院北護分院社區醫療暨長期照護部主任黎家銘則說，台大醫院北護分院與西門國小合作的失智據點提供長者繪畫、手作、烹飪、園藝等多樣化的課程，並透過「認知功能訓練卡」，提示、引導、喚醒長者的能力。

黎家銘提到，許多民眾在照顧失智症長者時，都會口頭提醒長者各種事情，比如出門要帶什麼、起床要做什麼等，有時聽起來像在對長者下指令一樣，「認知功能訓練卡」透過卡片互動的過程，讓長輩自己從卡組中挑出自己覺得比較需要的東西，把主動權還給長輩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法