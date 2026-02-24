自由電子報
健康網》減肥只吃燙青菜狂掉髮？ 醫曝缺這營養最關鍵

2026/02/24 15:16

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，許多人減肥只吃燙青菜、水果，不僅會造成鐵、維生素B群、鋅等攝取不足，也會影響頭髮生長；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過年親友團聚大吃大喝胖一圈的你，是否已經準備開始減肥？當心別讓錯誤減肥法毀掉髮量！DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，許多人減肥只吃燙青菜、水果，卻不吃肉，除會造成鐵、維生素B群、鋅、生物素等攝取不足，尤其在蛋白質吃不夠的情況下，更易導致缺乏生成頭髮的原料「角蛋白」，使得掉髮問題越來越嚴重。

柯博桓於臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，用錯方法減肥不僅瘦不下來、讓掉髮問題越來越嚴重，還可能隱藏荷爾蒙失調、代謝紊亂、甚至器官功能受損等警訊，導致最後連健康都賠上；原因在於以下4點。

蛋白質攝取不足

很多人減肥只吃水煮青菜、水果，完全不碰肉類和蛋白質，其實大錯特錯。因為頭髮的主要成分是「角蛋白」（Keratin），這是一種蛋白質，當蛋白質攝取嚴重不足，身體會優先把有限的蛋白質供應給心臟、肝臟等重要器官，頭髮這種非必要組織就會被犧牲。

缺鐵性貧血

女性本來就容易因月經而缺鐵，再加上減肥不吃紅肉、不吃內臟，鐵質攝取更不足。鐵質是製造血紅素的關鍵元素，而血紅素負責把氧氣運送到全身，包括頭皮毛囊，缺鐵時，毛囊得不到足夠氧氣和養分，就會開始萎縮、頭髮變細、容易斷裂脫落。

極低熱量飲食

減肥的人每天只吃800、1000大卡，經常以為這樣就能快速瘦身。其實，當熱量攝取過低，身體會啟動飢餓模式（Starvation Mode），降低基礎代謝率來節省能量。因此，此時身體會關閉所有非必要功能，包括頭髮生長、指甲生長、甚至月經都可能停擺。

營養素缺乏

減肥時如果只吃單一食物，如水果減肥法、代餐減肥法，很容易造成多種營養素缺乏。頭髮生長需要的關鍵營養素，包括：1.維生素B群，尤其是B7生物素、B12，缺乏會導致頭髮脆弱易斷。2.鋅可調節荷爾蒙、促進細胞分裂，缺鋅會讓頭髮生長停滯。3.維生素D影響毛囊週期，缺乏會增加掉髮風險。4. Omega-3脂肪酸可維持頭皮健康、減少發炎反應。

