健康 > 抗老養生 > 運動復健

右肩痛1年 震波治療鈣化性肌腱炎獲改善

2026/02/24 13:39

66歲婦人右肩斷斷續續疼痛近1年，至營新醫院骨科求診，檢查發現是常見於中高齡族群的「鈣化性肌腱炎」，在接受體外震波治療後，疼痛明顯改善，成功避免手術。（營新醫院提供）

66歲婦人右肩斷斷續續疼痛近1年，至營新醫院骨科求診，檢查發現是常見於中高齡族群的「鈣化性肌腱炎」，在接受體外震波治療後，疼痛明顯改善,成功避免手術。（營新醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕1名66歲婦人右肩斷斷續續疼痛近1年，近2週疼痛加劇，連梳頭、拿東西都相當困難，曾到他院就醫並被建議接受手術治療。後轉至營新醫院骨科求診，檢查發現是常見於中高齡族群的「鈣化性肌腱炎」，在接受體外震波治療後，疼痛明顯改善，成功避免手術。

患者於去年11月至營新醫院骨科就診，理學檢查發現右肩在抬舉與內轉時出現劇烈疼痛與活動受限，X光檢查顯示棘上肌肌腱（supraspinatus tendon）有明顯鈣化沉積，醫師評估後建議採用非侵入性的體外震波治療，至12月共接受6次體外震波治療（每週2次）。治療後追蹤X光顯示，原本清楚可見的鈣化病灶已明顯減少，臨床上肩膀疼痛大幅下降，關節活動度明顯改善，生活功能逐步恢復。

營新醫院院長鄭群亮表示，體外震波治療透過高能量震波在組織內刺激局部血管新生與組織修復，促進肌腱與軟組織的新陳代謝，而直接消融鈣化沉積。臨床上患者在2至3次治療後即可感受到疼痛明顯緩解。相較於手術，體外震波治療具有不需開刀、不必服藥、治療時間短、風險低等優點，對於肩膀反覆疼痛、久治不癒的肌腱炎及鈣化性肌腱炎患者，是相當安全且有效的治療選擇。

