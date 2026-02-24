自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》牙痛要人命先別慌！ 醫授4招緊急自救法

2026/02/24 19:55

醫師邱文強指出，若真的遇到突發牙痛，可先嘗試飲食調整、口腔清潔等4個方式暫時緩解不適，減少疼痛帶來的困擾；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕牙齒一旦痛起來，不只影響吃飯與睡眠，也常讓人手足無措。尤其若遭逢假期，一時難以就醫，突發狀況往往影響生活又壞了休假心情。對此，尊榮牙醫診所醫師邱文強指出，若真的遇到牙痛，別先慌了手腳，可先嘗試以飲食調整、口腔清潔、冰敷、避免劇烈運動等4個方式暫時緩解不適，減少疼痛帶來的困擾。

邱文強於臉書專頁「邱文強醫師－求、穩、強－強哥的植感日常」發文表示，對於突然發生牙痛，首先要注意飲食，改吃易吞嚥的軟質食物。盡量少糖、少油炸、避開辛辣食物，並且戒掉菸酒，避免讓發炎反應加劇，減少對口腔的刺激。

其次應保持口腔清潔，減少刺激。可用溫開水搭配漱口水清潔口腔，刷牙時，務必輕柔，清除食物殘渣，避免殘留食物影響。

邱文強說，若出現腫痛情形，可適度冰敷，緩解不適。建議將冰敷袋以毛巾包覆後，敷在患處臉頰，記得每10分鐘休息一下，透過低溫讓血管收縮，減少神經跳動感。

此外，邱文強也提醒，牙痛時，應避免激烈運動。因運動會加速血液循環，使體溫上升，可能讓原本的痛感更明顯。最好先靜下來休息，有助減少不適，也是最好的止痛藥。

邱文強並提醒，上述方法雖可暫時緩解症狀，但牙痛背後通常可能潛藏蛀牙或牙周問題。若出現任何不適，仍應儘速安排檢查，確認口腔狀況，別讓一時忍耐，演變成更嚴重的發炎狀況。

