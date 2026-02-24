限制級
以老鼠牌為靈感研發「創意樂齡桌遊」 護理師勇摘國際白金獎
〔記者蘇福男／高雄報導〕高醫岡山醫院開刀房護理師沈煥鈞團隊以「老鼠牌」為靈感，為銀髮族研發一款「創意樂齡桌遊」，結合長照護理專業與遊戲設計理念，不僅拿下「長照護理創新競賽」第一名，並勇奪英國2025世界前瞻設計獎（World Future Design Awards, WFDA）白金獎。
高醫岡山醫院表示，近年桌上遊戲風靡全球，不僅成為年輕世代聚會娛樂的熱門選擇，也因具備高度互動性與動腦特性，逐漸受到銀髮族青睞，但護理師在走訪社區長照據點時發現，許多長輩雖喜愛麻將等具高度互動性的桌遊，卻常因傳統牌具存在「重量過重、尺寸過小、規則複雜」等問題，降低參與意願，甚至影響長時間遊戲的舒適度。
手術室護理師沈煥鈞以在地文化元素「老鼠牌」為創作靈感，與麻將結合，並融入通用設計理念，研發一款「創意樂齡桌遊」，考量多數長者可能有視力退化、水晶體變黃，造成對藍色系辨識力下降，桌遊設計以黃、橘、紅等明暖主色調為主，搭配莫蘭迪色系的灰、白，營造寧靜、優雅、溫和且具質感的視覺層次，創造兼顧操作便利性、視覺清晰度與互動趣味性的創新樂齡桌遊。
這款創意樂齡桌遊不僅拿下社團法人台灣長照護理學會的「長照護理創新競賽」第一名，並勇奪英國2025世界前瞻設計獎（World Future Design Awards, WFDA）白金獎，展現台灣長照創新實力，也讓高醫岡山醫院的研發成果躍上國際。
高醫岡山醫院院長黃炫迪表示，該項研發同步導入ESG永續理念，透過醫療3D列印技術結合回收材料進行製作，相較傳統製程可減少逾6成碳排放，兼顧創新研發與環境保護。
