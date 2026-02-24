花蓮慈濟樂健康耆老學園落成 失智照顧能量+1

花蓮慈濟樂健康耆老學園今天舉行落成揭牌儀式，照護司長蔡淑鳳蒞臨揭牌。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌劃興建，今天舉行落成啟用儀式，衛福部長照司副司長吳希文、照護司長蔡淑鳳都蒞臨揭牌，期望回應花蓮高齡化與失智照顧需求，打造結合陪伴、健康與社區共融的長者支持基地。

花蓮慈濟基金會指出，學園以「樂齡環保健康促進」為理念，透過團體活動、生活復能與人際互動，協助長者延緩退化、維持尊嚴並找回自信與價值。同時整合慈濟慈善、醫療與人文資源，讓照顧不只在機構內，更能與家庭及社區連結。

「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌劃興建，期望回應花蓮高齡化與失智照顧需求，打造結合陪伴、健康與社區共融的長者支持基地。（記者王錦義攝）

園區空間規劃完善，一樓設有樂健康小棧（照顧者咖啡館），提供家庭照顧者喘息與交流空間；家庭照顧者服務中心協助連結各項支持；銀髮蔬食食堂辦理供餐與共餐；長照達人館作為專業培訓及家屬教育平台。

二樓為失智型日間照顧中心，可服務 45 位符合資格的長者，依政府長照規定收費；另設慈馨會所（精障據點），透過過渡性工作訓練，陪伴 53 位會員逐步回歸社區。

另外，未來園區也將提供慈濟二手輔具供民眾免費申請，減輕照護者家庭負擔。三樓未來將規劃失智型團體家屋，提供 24 小時家庭式、溫暖安心的照護。

花蓮慈濟樂健康耆老學園位於吉安鄉建國路一段298號，佔地300多坪，日照中心服務時間：7:30-18:00，申請電話：03-8580921。

花蓮慈濟樂健康耆老學園今天舉行落成揭牌儀式。（記者王錦義攝）

