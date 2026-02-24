自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

花蓮慈濟樂健康耆老學園落成 失智照顧能量+1

2026/02/24 12:53

花蓮慈濟樂健康耆老學園今天舉行落成揭牌儀式，照護司長蔡淑鳳蒞臨揭牌。（記者王錦義攝）

花蓮慈濟樂健康耆老學園今天舉行落成揭牌儀式，照護司長蔡淑鳳蒞臨揭牌。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌劃興建，今天舉行落成啟用儀式，衛福部長照司副司長吳希文、照護司長蔡淑鳳都蒞臨揭牌，期望回應花蓮高齡化與失智照顧需求，打造結合陪伴、健康與社區共融的長者支持基地。

花蓮慈濟基金會指出，學園以「樂齡環保健康促進」為理念，透過團體活動、生活復能與人際互動，協助長者延緩退化、維持尊嚴並找回自信與價值。同時整合慈濟慈善、醫療與人文資源，讓照顧不只在機構內，更能與家庭及社區連結。

「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌劃興建，期望回應花蓮高齡化與失智照顧需求，打造結合陪伴、健康與社區共融的長者支持基地。（記者王錦義攝）

「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌劃興建，期望回應花蓮高齡化與失智照顧需求，打造結合陪伴、健康與社區共融的長者支持基地。（記者王錦義攝）

園區空間規劃完善，一樓設有樂健康小棧（照顧者咖啡館），提供家庭照顧者喘息與交流空間；家庭照顧者服務中心協助連結各項支持；銀髮蔬食食堂辦理供餐與共餐；長照達人館作為專業培訓及家屬教育平台。

二樓為失智型日間照顧中心，可服務 45 位符合資格的長者，依政府長照規定收費；另設慈馨會所（精障據點），透過過渡性工作訓練，陪伴 53 位會員逐步回歸社區。

另外，未來園區也將提供慈濟二手輔具供民眾免費申請，減輕照護者家庭負擔。三樓未來將規劃失智型團體家屋，提供 24 小時家庭式、溫暖安心的照護。

花蓮慈濟樂健康耆老學園位於吉安鄉建國路一段298號，佔地300多坪，日照中心服務時間：7:30-18:00，申請電話：03-8580921。

花蓮慈濟樂健康耆老學園今天舉行落成揭牌儀式。（記者王錦義攝）

花蓮慈濟樂健康耆老學園今天舉行落成揭牌儀式。（記者王錦義攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中