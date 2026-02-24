成醫催生台灣神經多元發展中心 3大特色助慢飛兒少

成大醫院小兒部醫師陳俐文（右四）與台灣神經多元發展中心創始成員、捐贈代表合影。（成醫提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作，近日成立「台灣神經多元發展中心」，以跨專業整合服務為核心，提供神經多樣性兒童從學齡前至青少年階段的發展評估與支持，協助家庭因應醫療、教育與社會資源銜接需求。成醫說此中心成立，獲得謝南強、辛忠衡博士等人大力支持，得以順利建置及推動。

成醫說明，神經多樣性（Neurodiversity）泛指在認知、行為與學習表現上呈現多元發展樣態的族群，包含自閉光譜症候群、過動與注意力不集中及學習障礙者。相關特質部分在學齡後逐漸顯現，家庭往往需同時面對醫療照護、學校適應及社會支持系統之間的轉銜挑戰。

請繼續往下閱讀...

早期療育服務目前多集中於0至6歲，當孩童進入國小後，面臨較複雜的學業與人際互動，相關艱難逐步浮現，既有的支持資源相對有限。

台灣神經多元發展中心建構完整且系統化的服務流程，提供整合式專業服務。（成醫提供）

成醫小兒部醫師陳俐文表示，成立台灣神經多元發展中心的初衷，在於延伸服務年齡層並強化專業銜接，也成為家屬迷惘時的依靠，確保學齡前至青春期的孩子，在不同成長階段都能獲得適切的引導。

成醫成立的台灣神經多元發展中心，參考美國加州大學洛杉磯分校的神經多元發展友善門診服務模式與臨床經驗，建構跨專業合作架構，整合醫療、心理、教育與社會支持資源，發展符合國內需求的服務模式。

此中心專業資源和服務內容包括3大特色：

• 多專業團隊合作：由兒科、兒童精神科、臨床心理師、語言治療師、特殊教育專業人員及社工師共同參與。

• 整合式服務流程：一站式進行評估與諮詢，整合神經、心理、教育與社會福利資源，協助家庭了解發展需求與資源運用。

• 跨系統銜接：主動協助家庭與學校及相關社政資源建立合作關係，促進支持措施的延續。

成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作成立「台灣神經多元發展中心」。（成醫提供）

神經多樣性並非「疾病」需要被治癒，而是1種「差異」需要被理解。許多孩童在幼兒期表現與常人無異，卻在學齡後因社會情緒需求改變而面臨挑戰，顯示支持系統需具備更完整的延續性與彈性。

陳俐文表示，成醫此神經多元發展中心，結合醫療專業、國際經驗與民間支持，透過跨領域、跨資源的整合服務模式，支持兒童發展與家庭需求，並促進社會對神經多樣性的理解。醫療模式不只是「症狀治療」，已轉向為「支持發展」，該中心會持續建構系統化服務流程，提供整合式專業評估與諮詢，作為兒童與其家庭的重要支持平台。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法