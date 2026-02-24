自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

亞東醫院研究揭及早用「抗疱疹病毒藥物」 能顯著降低失智症風險

2026/02/24 11:20

亞東醫院指出，院方與國立陽明交通大學與元智大學組成研究團隊，分析全球約1036萬位50歲以上長者後發現，及早使用「抗疱疹病毒藥物」，能顯著降低失智症風險，最高降幅高達 23%。（記者黃子暘攝）

亞東醫院指出，院方與國立陽明交通大學與元智大學組成研究團隊，分析全球約1036萬位50歲以上長者後發現，及早使用「抗疱疹病毒藥物」，能顯著降低失智症風險，最高降幅高達 23%。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹、壓力大、免疫力下降嘴唇冒出的水泡（唇疱疹）發病時讓人困擾，亞東醫院指出，院方與國立陽明交通大學與元智大學組成研究團隊，分析全球約1036萬位50歲以上長者後發現，及早使用「抗疱疹病毒藥物」，能顯著降低失智症風險，最高降幅高達 23%。

亞東醫院說，據世界阿茲海默症報告推估，全球失智人口將於2050年突破1.3億人，「感染假說」指出，某些慢性病毒感染可能與失智症發展有關，而人類疱疹病毒家族極為普遍，包含造成唇疱疹的單純皰疹病毒（HSV-1、HSV-2）及引發帶狀疱疹的水痘-帶狀疱疹病毒（VZV）等病毒會終生潛伏於神經系統中，並在免疫力下降時反覆活化，過去研究已在阿茲海默症患者腦中的類澱粉斑塊內偵測到HSV-1的DNA，顯示慢性病毒感染與免疫反應，可能促進腦部發炎、類澱粉沉積與神經細胞損傷，進而增加失智風險。

亞東醫院指出，陽明交通大學教授、亞東醫院精神暨心身醫學部醫師莊宜芳率醫學系學生張瑄庭等研究團隊彙整分析來自台灣與美國、英國等9國的大型醫療資料庫，追蹤1036萬多名50歲以上長者，針對臨床常用抗病毒藥物使用紀錄進行深度比對。

亞東醫院表示，研究發現，抗疱疹病毒藥物對大腦健康具顯著潛在保護效果，曾使用過抗病毒藥物者，失智症風險整體下降約10%，已確診感染、症狀較為明顯的患者族群中，及早接受藥物治療則風險可降低23%；皰疹病毒反覆活化特性會持續刺激神經發炎反應，長期累積下來將嚴重損害腦部功能，成為失智的隱形推手，抗病毒藥物可在感染初期即時介入，進而降低神經損傷的風險，研究成果已刊登於國際權威期刊《Journal of Alzheimer’s Disease》。

亞東醫院說，此研究目前雖為觀察性研究，但各國數據高度一致性，已為「病毒與失智的關聯」提供實證，盼未來透過前瞻性臨床試驗，將抗病毒治療與疫苗接種、高風險篩檢整合，建構出完整預防策略。

