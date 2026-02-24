限制級
銀髮族體衰食慾不振 中醫師：「黑色食材」有助補腎
〔記者許麗娟／高雄報導〕進入高齡後，因多重生理機能減退，身體容易出現衰弱、疲勞、肌少症及食慾不振等現象，中醫師鄭宇眞指出，「老年症候群」 在中醫理論上多與「腎氣」的消長息息相關，除了可做溫和運動維持靈活性，依「色黑入腎」原理，適量攝取黑色食材也有助於滋補腎氣。
高雄市立聯合醫院中醫師鄭宇眞表示，更年期後「腎氣」逐漸衰退是自然規律。78歲張奶奶長期保有登山習慣，但近年來發現運動後的體力恢復速度變慢，且常伴隨明顯的腰膝痠軟與疲憊感。經診斷為「腎氣虛弱」體質，藉由補腎中藥調理並配合針灸治療改善氣血循環，目前運動後的痠痛感已獲得顯著緩解。
另一位86歲陳爺爺，患有失智症且因牙口功能退化導致食慾不振、形體消瘦，臨床表現出畏寒與面色蒼白等「腎陽虛」合併「肝鬱脾虛」症狀。鄭宇眞表示，針對此類個案，不宜逕行給予滋補藥物，需採取「先健脾後補腎」的策略，先穩定脾胃的消化運化功能，待食慾改善後再加入溫補藥材。經過數月的精準調理，陳爺爺的飲食狀況趨於穩定，精神體力也較往日充沛。
鄭宇眞呼籲，銀髮族若出現記憶力減退、牙齒鬆脫、白髮增加或容易疲勞，皆可能是生理機能下滑的訊號。除尋求專業醫師諮詢，日常生活中也可透過八段錦、太極拳等溫和運動維持靈活性。在飲食保健方面，建議可適量攝取黑芝麻、黑豆、核桃、栗子等黑色食材溫和滋補，但因每位長者的體質差異極大，如患有慢性腎臟病、腸胃敏感或易上火者，在進行藥膳調理前，應先經由中醫師專業評估。
