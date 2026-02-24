自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

銀髮族體衰食慾不振 中醫師：「黑色食材」有助補腎

2026/02/24 11:16

長輩適量攝取黑芝麻、黑豆、核桃、栗子等黑色食材，有助溫和滋補腎氣。（高市聯醫提供）

長輩適量攝取黑芝麻、黑豆、核桃、栗子等黑色食材，有助溫和滋補腎氣。（高市聯醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕進入高齡後，因多重生理機能減退，身體容易出現衰弱、疲勞、肌少症及食慾不振等現象，中醫師鄭宇眞指出，「老年症候群」 在中醫理論上多與「腎氣」的消長息息相關，除了可做溫和運動維持靈活性，依「色黑入腎」原理，適量攝取黑色食材也有助於滋補腎氣。

高雄市立聯合醫院中醫師鄭宇眞表示，更年期後「腎氣」逐漸衰退是自然規律。78歲張奶奶長期保有登山習慣，但近年來發現運動後的體力恢復速度變慢，且常伴隨明顯的腰膝痠軟與疲憊感。經診斷為「腎氣虛弱」體質，藉由補腎中藥調理並配合針灸治療改善氣血循環，目前運動後的痠痛感已獲得顯著緩解。

按壓腦後「風池穴」可輔助放鬆局部肌肉，幫助頭部氣血循環。（高市聯醫提供）

按壓腦後「風池穴」可輔助放鬆局部肌肉，幫助頭部氣血循環。（高市聯醫提供）

按摩頭頂「百會穴」有助於醒腦開竅。（高市聯醫提供）

按摩頭頂「百會穴」有助於醒腦開竅。（高市聯醫提供）

另一位86歲陳爺爺，患有失智症且因牙口功能退化導致食慾不振、形體消瘦，臨床表現出畏寒與面色蒼白等「腎陽虛」合併「肝鬱脾虛」症狀。鄭宇眞表示，針對此類個案，不宜逕行給予滋補藥物，需採取「先健脾後補腎」的策略，先穩定脾胃的消化運化功能，待食慾改善後再加入溫補藥材。經過數月的精準調理，陳爺爺的飲食狀況趨於穩定，精神體力也較往日充沛。

鄭宇眞呼籲，銀髮族若出現記憶力減退、牙齒鬆脫、白髮增加或容易疲勞，皆可能是生理機能下滑的訊號。除尋求專業醫師諮詢，日常生活中也可透過八段錦、太極拳等溫和運動維持靈活性。在飲食保健方面，建議可適量攝取黑芝麻、黑豆、核桃、栗子等黑色食材溫和滋補，但因每位長者的體質差異極大，如患有慢性腎臟病、腸胃敏感或易上火者，在進行藥膳調理前，應先經由中醫師專業評估。

中醫師鄭宇眞透過四診辨證，針對長輩個別體質提供調理建議。（高市聯醫提供）

中醫師鄭宇眞透過四診辨證，針對長輩個別體質提供調理建議。（高市聯醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中