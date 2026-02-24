返回崗位腰痠背痛、肩頸僵硬 醫示警：恐是身體支撐系統「斷線」

聯新國際醫院運動醫學中心物理治療師羅孝宇示範「辦公椅坐站練習」。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕春節連假結束後，民眾返回工作或讀書崗位出現腰痠背痛、肩頸僵硬等狀況，可能不只是單純的「收假症候群」，桃園市聯新國際醫院運動醫學中心物理治療師羅孝宇說，連假期間活動量低、長時間久坐不動，恐導致核心肌群功能下降，致身體支撐系統「斷線」。

「核心肌群並非只是外觀可見的肌肉，而是分成淺層、深層核心」，羅孝宇說明，「淺層核心」包括具爆發力的動作肌以協助彎腰、轉腰等大動作，「深層核心」則多是穩定肌群如腹橫肌、多裂肌、骨盆底肌、橫膈等，在動作過程中提供穩定的力量傳遞以支撐脊椎、保護內臟。

聯新國際醫院運動醫學中心物理治療師羅孝宇示範「螺旋向上拉長與側傾」。（聯新國際醫院提供）

羅孝宇說，強壯的深層核心能預防脊椎過度彎折所產生的受傷或慢性疼痛，若深層核心因長期靜態姿勢而進入「休眠」狀態，身體將轉為依賴外層肌群支撐，致肩頸、下背部等處肌肉過度代償，結果是「越坐越痛、越痛越僵」；連假期間，民眾若每日活動量低於5000步、長時間滑手機、久坐不動，恐導致深層核心肌群功能下降而造成腰痠背痛、肩頸僵硬等症狀。

羅孝宇建議，民眾可多利用工作或讀書的空檔，進行「動態開胸擴張術」吸氣開胸與吐氣放鬆以喚醒緊繃筋膜、「辦公椅坐站練習」不靠雙手連坐連站以啟動代謝引擎、「坐姿踮腳尖」踮踮腳尖以維持血液循環、「螺旋向上拉長與側傾」脊椎長高與左右擺動來幫椎間盤呼吸等訓練，每小時起身活動5分鐘，改變固定的姿勢，才能防止核心肌群「斷線」。

