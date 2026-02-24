自由電子報
健康 > 護眼顧齒

6旬男打瘦瘦針減肥 左眼出血視力全黑險失明

2026/02/24 10:20

眼科醫師洪啟庭發現有糖尿病前期患者打瘦瘦針，出現眼睛 持續出血的罕見案例。（醫師洪啟庭提供）

眼科醫師洪啟庭發現有糖尿病前期患者打瘦瘦針，出現眼睛 持續出血的罕見案例。（醫師洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕瘦瘦針近年被當「減重神器」，但引發嚴重急性胰臟炎甚至死亡的案例層出不窮，高雄則有62歲男子施打瘦瘦針2個月後，突然左眼完全看不見，檢查發現眼睛大量出血，經手術後視力僅剩「光感」，且仍不斷出血，病況相當罕見！

高雄達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，個案林男本身血糖不穩定，早上空腹血糖約在110-130mg/dL，醣化血色素約為6.0-6.4%，沒有糖尿病三多與體重減輕等症狀，僅有輕度高血壓，體重80公斤、BMI約29，身材微胖，內科醫師認為屬於「糖尿病前期」，建議改善生活型態、均衡飲食並規律運動即可。

不過林男認為自己太胖，希望能打瘦瘦針減重，眼科醫師評估病患有些許高血壓，符合「瘦瘦針」的給予標準，開始每周注射1次，未料施打2個月後，左眼突然完全看不見，嚇得連忙到眼科檢查。

6旬男注射瘦瘦針2個月後，左眼出現1/6前房出血。（醫師洪啟庭提供）

6旬男注射瘦瘦針2個月後，左眼出現1/6前房出血。（醫師洪啟庭提供）

洪啟庭表示，林男過去即因左眼為前增殖期視網膜病變，最佳矯正視力約0.05，在眼科追蹤治療，這次緊急就醫，經檢查後，發現右眼正常，但左眼左眼眼壓高達35mmHg、視力降為眼前10公分，同時約有1/6的前房玻璃體出血，病人自述沒有外傷撞擊。術後5天前房又再度出血，眼壓甚至高達42mmHg，而且出血量越來越多，即使再採最新止血方法仍持續出血，目前該病患左眼視力僅剩光感，狀況非常不樂觀。

本身也是藥學教授的洪啟庭說，「瘦瘦針」的醫學名稱為GLP-1 受體促效劑，為糖尿病用藥，能穩定調節血糖與脂質的代謝、減少食慾等，臨床上病人使用藥物，多少會有副作用或缺乏耐受性，但引起眼睛出血、幾近失明的案例在全世界都相當罕見，目前仍未找到答案，建議糖尿病病患若有打瘦瘦針，一定要謹慎、且定期至眼科密切追蹤視網膜病變情形。

