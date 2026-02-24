史丹佛研究突破：免疫系統「重開機」讓糖尿病小鼠免打胰島素

史丹佛大學團隊在小鼠實驗中示範，透過調整免疫系統，可成功恢復第一型糖尿病小鼠的血糖控制能力；示意圖。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕第一型糖尿病的治療迎來一線全新曙光。史丹佛大學團隊在小鼠實驗中示範，透過將免疫系統「重開機」，能讓罹病小鼠在不依賴胰島素注射的情況下成功恢復控糖能力。這項成果雖為未來的自體免疫治療指引出全新路線，但目前僅在動物模型中取得驗證，尚未應用於人體臨床。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，史丹佛醫學院團隊透過結合造血幹細胞與胰島細胞移植，在小鼠體內建立混合型免疫系統。這項技術使小鼠免疫系統不再攻擊胰島細胞，成功恢復第一型糖尿病小鼠的血糖控制能力。相關研究已發表於《臨床研究期刊》（The Journal of Clinical Investigation）。

許多人誤以為糖尿病是飲食不當引起，但第一型糖尿病的本質其實是嚴重的自體免疫疾病。患者的免疫系統會發生錯亂，將胰臟內負責製造胰島素的細胞當成敵人並趕盡殺絕，導致身體失去調節血糖的能力。因此科學家不僅要補充失去的胰島細胞，更必須阻止失控的免疫系統繼續發動攻擊。

過去的細胞移植往往需要患者終身服用免疫抑制劑來防止排斥，但接受新療法的小鼠在長達6個月的實驗期內完全不需依賴胰島素注射或藥物。即使未來技術成熟，這類結合造血幹細胞移植與預處理的療法仍屬於高門檻醫療。若要將此療法實際應用於人體，未來仍需經過多年的臨床試驗，以確認其安全性與有效性。

