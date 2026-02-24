自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

史丹佛研究突破：免疫系統「重開機」讓糖尿病小鼠免打胰島素

2026/02/24 10:16

史丹佛大學團隊在小鼠實驗中示範，透過調整免疫系統，可成功恢復第一型糖尿病小鼠的血糖控制能力；示意圖。（路透檔案照）

史丹佛大學團隊在小鼠實驗中示範，透過調整免疫系統，可成功恢復第一型糖尿病小鼠的血糖控制能力；示意圖。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕第一型糖尿病的治療迎來一線全新曙光。史丹佛大學團隊在小鼠實驗中示範，透過將免疫系統「重開機」，能讓罹病小鼠在不依賴胰島素注射的情況下成功恢復控糖能力。這項成果雖為未來的自體免疫治療指引出全新路線，但目前僅在動物模型中取得驗證，尚未應用於人體臨床。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，史丹佛醫學院團隊透過結合造血幹細胞與胰島細胞移植，在小鼠體內建立混合型免疫系統。這項技術使小鼠免疫系統不再攻擊胰島細胞，成功恢復第一型糖尿病小鼠的血糖控制能力。相關研究已發表於《臨床研究期刊》（The Journal of Clinical Investigation）。

許多人誤以為糖尿病是飲食不當引起，但第一型糖尿病的本質其實是嚴重的自體免疫疾病。患者的免疫系統會發生錯亂，將胰臟內負責製造胰島素的細胞當成敵人並趕盡殺絕，導致身體失去調節血糖的能力。因此科學家不僅要補充失去的胰島細胞，更必須阻止失控的免疫系統繼續發動攻擊。

過去的細胞移植往往需要患者終身服用免疫抑制劑來防止排斥，但接受新療法的小鼠在長達6個月的實驗期內完全不需依賴胰島素注射或藥物。即使未來技術成熟，這類結合造血幹細胞移植與預處理的療法仍屬於高門檻醫療。若要將此療法實際應用於人體，未來仍需經過多年的臨床試驗，以確認其安全性與有效性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中