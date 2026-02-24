自由電子報
健康 > 心理精神

孩子拒學可能不是叛逆！ 精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

2026/02/24 09:51

新竹臺大分院精神醫學部醫師林純儀提醒，青少年憂鬱症常以拒學、情緒低落或自我傷害表現，門診會談是重要的早期發現管道。（院方提供）

新竹臺大分院精神醫學部醫師林純儀提醒，青少年憂鬱症常以拒學、情緒低落或自我傷害表現，門診會談是重要的早期發現管道。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕近年來，青少年心理健康議題逐漸受到重視，其中憂鬱症已成為影響兒少身心發展的重要因素。研究指出，憂鬱症位列15至19歲青少年疾病與功能減損的第四大原因，全球盛行率約為5.6%至6.7%，且近十年間呈現上升趨勢。若憂鬱情緒未及時被察覺與介入，可能影響學業表現、人際互動，並增加自我傷害與自殺風險。

15歲的小涵個性內向、情緒壓抑，自小父母離異，主要由父親照顧。父親為經濟因素忙於工作，較難即時回應孩子在課業與情緒上的需求。升上國中後，小涵課業壓力逐漸加重，國二時曾遭遇校園人際霸凌，就學狀況開始出現頻繁請假。

輔導老師關心時，小涵坦言對上學感到焦慮，擔心課業落後，也對同儕眼光感到不安，後續並發現其手上出現多處自我傷害痕跡，遂建議家長帶孩子至精神科接受專業評估。經新竹臺大分院精神科評估後確診為憂鬱症，透過藥物治療，並結合家庭與校方輔導系統共同介入，目前情緒已逐漸穩定，並恢復每日到校上課，也開始為未來設定升學方向，期望就讀餐飲相關科系。

新竹臺大分院精神醫學部林純儀醫師指出，青少年憂鬱症多與家庭結構變動、學業壓力、人際挫折及情緒支持不足等因素交互影響有關。研究顯示，憂鬱症具有家族傾向，若父母有憂鬱病史，子女罹病風險將增加2至4倍，遺傳因素約佔40%至60%。

林純儀表示，家庭互動型態同樣是關鍵因素，長期存在親子衝突、情感忽視、缺乏支持或教養方式不一致，皆可能提高青少年憂鬱風險。童年逆境經驗，如父母離異、經濟困難或重大生活壓力，也與早發性情緒障礙密切相關。

在治療方面，青少年憂鬱症多以心理治療搭配抗憂鬱藥物為主。認知行為療法可協助病人調整負向思考模式，改善情緒與行為反應；人際心理治療則著重於處理人際衝突、角色轉變與社交困難。藥物治療方面，常使用選擇性血清素再攝取抑制劑，其中 fluoxetine 具有較多臨床證據支持，但仍須依個別狀況審慎評估並持續追蹤。

林純儀提醒，青少年情緒困擾往往不易用言語表達，若出現長期情緒低落、拒學、睡眠與食慾改變，或有自我傷害行為，家長與師長應提高警覺，及早尋求專業協助。透過理解、陪伴與適當治療，多數青少年仍有機會走出低潮，重拾對生活的期待。

