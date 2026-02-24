自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

27歲民眾健身胸痛竟是肌腱斷裂 肌腱縫合手術重拾健康

2026/02/24 09:49

核磁共振檢查發現其右側胸大肌斷裂。（台北慈濟醫院提供）

核磁共振檢查發現其右側胸大肌斷裂。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕27歲林先生平常有規律健身習慣，某次進行臥推訓練，在休息時放下槓鈴的瞬間，突然感到右側胸口劇烈疼痛，右上肢越發無力，伴隨瘀青腫脹，赴醫院骨科求診，醫師藉由理學檢查與核磁共振影像，診斷為右側胸大肌斷裂，隨即安排胸大肌肌腱縫合手術，固定斷裂肌腱，術後按時復健，力量逐步回升，半年後恢復日常生活。

台北慈濟醫院骨科醫師李奕澄指出，胸大肌位於人體胸前表層，是覆蓋胸壁最外層、體積最大的肌肉之一，從胸骨與鎖骨一路延伸至上臂，負責肩關節內收與內旋，是執行推舉與支撐等上肢功能的重要肌群，而當手臂處於外展、外旋狀態，又同時承受高重量時，胸大肌肌腱所承受的拉扯力量加劇，斷裂風險隨之增加。

李奕澄表示，胸大肌斷裂屬於相對罕見的運動傷害，主要發生在20-40歲、長期從事重量訓練的族群，臨床症狀包括急性劇痛、局部腫脹與瘀青、患側力量明顯下降等，外觀上也可能出現兩側胸部不對稱；若未及時治療，斷裂的肌腱可能逐漸回縮並產生沾黏，不僅上肢推舉與支撐力量會受損，外觀變形也可能成為永久性改變，對日常工作、自信心與生活品質造成長遠影響。

他指出，過去治療以傳統經骨縫合手術為主，需要在胸骨上鑽數個孔洞，再將斷裂的肌腱經孔洞縫合至原位，近年則多採用縫線錨釘或皮質鈕扣等醫材進行固定，利用約4-6公分的手術傷口將斷裂的肌腱以高強度縫線重新拉回並固定在附著位置，不僅固定強度佳，也能減少對骨頭與周邊組織的破壞，有效降低術後疼痛，並幫助病人及早展開復健。

李奕澄醫師提醒，民眾進行健身訓練務必循序漸進，增加重量與次數前一定要先確認姿勢正確，也要做好足夠暖身，且避免疲勞狀態下操作；若在臥推或推舉動作中出現胸口劇痛、患側明顯無力時應停止運動，並盡快就醫評估，以免造成進一步的傷害。 

台北慈濟醫院骨科醫師李奕澄。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院骨科醫師李奕澄。（台北慈濟醫院提供）

