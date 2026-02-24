自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

連假打掃避免長輩、慢性病患者跌倒 新北市立聯醫授預防方式

2026/02/24 09:47

骨科醫師何承翰提醒，年長者及慢性病患者在活動改變、活動量上升的情況下，易因地面濕滑、疲勞或踩空而發生跌倒意外。（市立聯醫提供）

骨科醫師何承翰提醒，年長者及慢性病患者在活動改變、活動量上升的情況下，易因地面濕滑、疲勞或踩空而發生跌倒意外。（市立聯醫提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕春節連續假期之後還有228連假，民眾可能利用假日時間掃除，新北市立聯合醫院院長項正川、骨科醫師何承翰提醒，年長者及慢性病患者在活動改變、活動量上升的情況下，易因地面濕滑、疲勞或踩空而發生跌倒意外，進行打掃、佈置時，如果需要爬高取物，應該使用穩固梯具並避免單獨作業，長輩平時也應穿著具有防滑鞋底的鞋子，居家環境應保持明亮、走道暢通。

何承翰指出，春節前後，常見長輩因打掃、貼春聯或搬運年貨時不慎跌倒，導致手腕、足踝、髖部或脊椎骨折，相關傷勢影響日常生活自理能力，嚴重者甚至可能需要長期臥床，進而增加肺炎、血栓等併發症風險，對身心健康有長遠影響。

至於該如何避免，何承翰說，爬高取物時應使用穩固梯具，並避免單獨作業，更需留意清潔後濕滑、打蠟的地板，年長者平時應穿具防滑鞋底的鞋子，居家環境保持光亮、走道暢通，浴室可加裝防滑墊與扶手，以降低跌倒風險。

何承翰表示，如民眾跌倒後出現明顯疼痛、腫脹、變形或無法支撐體重等情形，應儘速就醫檢查，把握治療黃金期。

