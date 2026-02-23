運動對關節炎止痛效果有限？研究發現不如想像 但仍有關鍵好處

退化性關節炎常導致膝關節疼痛與活動受限。研究顯示，規律運動對止痛僅有小幅幫助，但仍有助整體健康；示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕關節一痛，醫師總會建議「多運動」，但一份最新權威回顧研究卻指出，運動對退化性關節炎的止痛效果其實不如想像中大，平均只能小幅減痛。

許多患者因此質疑運動是否值得持續。專家提醒，這份報告並非要推翻醫囑，也不是叫大家放棄活動；相較於長期依賴止痛藥，規律運動一般而言副作用風險更低，只要避開未經評估的運動方式，其為整體健康帶來的長期益處仍可能被低估。

根據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，這份整合多項研究的回顧分析顯示，比起什麼都不做，運動只能在100分的痛覺量表中減少6至12分的疼痛。雖然數字看似微弱，但在現實生活中，這約10%的降幅已能實質改善患者的社交與日常活動能力。此外，數據指出運動的止痛效果其實與服用消炎藥或注射類固醇相當，但完全沒有長期依賴藥物帶來的傷身副作用與花費。

4大盲點限制 規律運動效益遭低估

針對這份數據，專家坦言這項分析存在多項限制，導致長期規律運動的實際效益可能被低估。首先，該研究將高強度的有氧訓練與單純的拉筋伸展全部混為一談，也沒有區分是否有專業教練從旁指導。其次，多數實驗週期僅約12週，且未考量整體的運動劑量，這完全無法反映出長期且規律維持中高強度運動的真實效益。

面對這項複雜的研究現實，專家強烈呼籲讀者千萬別把「止痛效果有限」誤讀為「不值得做」而放棄運動。除了緩解疼痛，規律運動更能大幅改善心臟健康、控制體重並降低罹患癌症與糖尿病等慢性病的風險，這些整體效益是任何單一藥物無法取代的。專家提醒，找到自己喜歡且能長期維持的運動，是多數專家建議的做法之一。

