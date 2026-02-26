健康網》橘子白絲別丟！醫曝燃脂關鍵 搭配這些食物增加效益

專家表示，吃橘子時會順手將橘子絲剝掉，實在太可惜，橘絡藏川陳皮素，有助燃脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾吃橘子時會順手將橘子絲剝掉，只吃乾淨的果實。然而，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健大呼：「這是在暴殄天物」！他直指，橘子絲是價值好幾萬的燃脂精華，研究發現其含有的川陳皮素能透過專屬路徑影響白色脂肪脂解，促進脂肪細胞縮水。他建議，搭配一些豆類、綠香蕉等幫助腸道養好菌，助益更大。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，大家吃橘子，是不是要把果肉上的白絲剝得一乾二淨，才覺得甘願，這層被嫌棄到不行的白絲，學名叫「橘絡」，裡面藏著一種強黃酮類化合物，叫做川陳皮素。這東西的濃度，在白絲裡高到嚇人，遠超過果肉含量。研究發現，科學家餵小鼠吃超肥的高脂飲食，結果發現，有補充「川陳皮素」的小鼠，體內的生理時鐘核心基因（像是 BMAL1 和 RORs）被重新活化。

蕭捷健說明，研究人員在顯微鏡下看那些脂肪細胞，發現補充川陳皮素後，在特定細胞/組織指標中，脂質堆積約下降40%。它不是把脂肪搬走，它是活化了我們體內最重要的燃脂酵素：ATGL（脂肪甘油三酯脂肪酶）。換句話說，那些吃高油飲食的小鼠，肚子上那圈白色脂肪不只總重量變輕，單顆脂肪細胞同時被擠乾縮小。

他接著提到，科學家發現，川陳皮素雖然厲害，但它必須靠我們腸道裡的好菌加工，才能把它轉化成高活性的「去甲基化」代謝物。因此，如果民眾的腸道沒這些好菌，這精華進去之後就只是進去，然後隨著糞便排出體外。

蕭捷健建議民眾，記得搭配一些豆類、綠香蕉、青木瓜、冰心地瓜等，多養一些腸道菌。有助於提煉這些抗發炎、幫助脂肪代謝的精華，讓我們可以在大魚大肉後的身體進行重建。

