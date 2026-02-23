春節分流見效！急診就診人次高峰降近3成 UCC看診5629人次

UCC在今年春節期間開診7天，總看診人次為5629人次，示意圖。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假昨日結束，衛福部醫事司指出，今年急診就診人次高峰落在初二，達3.3萬人，較去年下降27%，加護病床空床數也較去年增加23%，獲益於各項分流措施、區域聯防等策略，重症照護量能較往年充裕。另週日及國定假日輕急症中心（UCC）上路後首度迎戰春節，開診7天總看診人次達5629人次。

醫事司簡任技正卓琍萍說明，為因應春節連假的民眾就醫需求，衛福部透過提早因應、患者分流、擴充量能、強化區域聯防等4大策略因應，並請醫院提報急診每日等待住院人數等7項指標，每日動態監測，並督導地方衛生局，強化、落實調度機制。

卓琍萍指出，根據監測結果，過年期間急診就診人次高峰為初二3萬3082人次，較去年4萬5384人次下降27%，另急救責任醫院的急診就醫人數高峰為初二，加護病床空床數計1816床，較去年1465增加23%；過年期間醫院等待住院人數方面，初五達高峰，計1000人次，較去年1719 人次下降 41%。

此外，卓琍萍表示，春節前醫事司各別訪視各大醫院，了解並分析其歷年壅塞情況，春節期間也針對急診待床超過 50 床的醫院，啟動衛生局提醒其急診收住院的佔率，今年並未出現待床超過百床醫院，且台大、林口長庚等待住院人數多落在50人左右，雖初五略有上升，但均未超過去年的80至100人。

春節期間全國等待住院人數監測。（圖為醫事司提供）

卓琍萍認為，今年4大策略對於緩解急診壅塞有很大的效果，再加上流感疫苗接種成效良好，流感疫情相對往年緩和，基層診所開診率從歷年的約3%提高至今年的7至9%，還有UCC協助分流輕症患者，均幫助分散急診就醫需求，讓重症照護資源較往年同期充裕。

不過，卓琍萍說，去年急診壅塞發生在過年後1至2周左右，衛福部會密切關注後續情況，春節方案也將持續監測至228連假過後，目前預計至3月1日，而今日待診人數也都還在預期內。

另針對UCC春節連假期間的服務情況，衛福部健保署主秘劉林義指出，春節9天假期期間，UCC開診共7天，總看診人次為5629人次，其中初一到初三更是每天都突破1000人次，其中發燒及呼吸道感染人次為2773人次，約佔五成；其次為腸胃道感染830人次，約占15%；簡單傷口437人次，約占8%；小兒不適也有401人次，約占7%。

劉林義說，春節期間UCC就診人次中，有大約一半的分布在台南市，而UCC在今年春節期間提供輕急症患者可就醫的選擇，在接下來的228連假期間，也將在2月28日、3月1日繼續提供民眾服務，且UCC推動滿6個月後，衛福部預計在4月對UCC政策進行通盤檢討，屆時也會對春節期間的服務情況進行分析。

