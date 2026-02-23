自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

春節分流見效！急診就診人次高峰降近3成 UCC看診5629人次

2026/02/23 15:21

UCC在今年春節期間開診7天，總看診人次為5629人次，示意圖。（資料照，記者林志怡攝）

UCC在今年春節期間開診7天，總看診人次為5629人次，示意圖。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假昨日結束，衛福部醫事司指出，今年急診就診人次高峰落在初二，達3.3萬人，較去年下降27%，加護病床空床數也較去年增加23%，獲益於各項分流措施、區域聯防等策略，重症照護量能較往年充裕。另週日及國定假日輕急症中心（UCC）上路後首度迎戰春節，開診7天總看診人次達5629人次。

醫事司簡任技正卓琍萍說明，為因應春節連假的民眾就醫需求，衛福部透過提早因應、患者分流、擴充量能、強化區域聯防等4大策略因應，並請醫院提報急診每日等待住院人數等7項指標，每日動態監測，並督導地方衛生局，強化、落實調度機制。

卓琍萍指出，根據監測結果，過年期間急診就診人次高峰為初二3萬3082人次，較去年4萬5384人次下降27%，另急救責任醫院的急診就醫人數高峰為初二，加護病床空床數計1816床，較去年1465增加23%；過年期間醫院等待住院人數方面，初五達高峰，計1000人次，較去年1719 人次下降 41%。

此外，卓琍萍表示，春節前醫事司各別訪視各大醫院，了解並分析其歷年壅塞情況，春節期間也針對急診待床超過 50 床的醫院，啟動衛生局提醒其急診收住院的佔率，今年並未出現待床超過百床醫院，且台大、林口長庚等待住院人數多落在50人左右，雖初五略有上升，但均未超過去年的80至100人。

春節期間全國等待住院人數監測。（圖為醫事司提供）

春節期間全國等待住院人數監測。（圖為醫事司提供）

卓琍萍認為，今年4大策略對於緩解急診壅塞有很大的效果，再加上流感疫苗接種成效良好，流感疫情相對往年緩和，基層診所開診率從歷年的約3%提高至今年的7至9%，還有UCC協助分流輕症患者，均幫助分散急診就醫需求，讓重症照護資源較往年同期充裕。
不過，卓琍萍說，去年急診壅塞發生在過年後1至2周左右，衛福部會密切關注後續情況，春節方案也將持續監測至228連假過後，目前預計至3月1日，而今日待診人數也都還在預期內。

另針對UCC春節連假期間的服務情況，衛福部健保署主秘劉林義指出，春節9天假期期間，UCC開診共7天，總看診人次為5629人次，其中初一到初三更是每天都突破1000人次，其中發燒及呼吸道感染人次為2773人次，約佔五成；其次為腸胃道感染830人次，約占15%；簡單傷口437人次，約占8%；小兒不適也有401人次，約占7%。

劉林義說，春節期間UCC就診人次中，有大約一半的分布在台南市，而UCC在今年春節期間提供輕急症患者可就醫的選擇，在接下來的228連假期間，也將在2月28日、3月1日繼續提供民眾服務，且UCC推動滿6個月後，衛福部預計在4月對UCC政策進行通盤檢討，屆時也會對春節期間的服務情況進行分析。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中