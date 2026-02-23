春節後溫差大又無規律服藥 醫示警心臟病風險升：推護心5撇步

新北市淡水馬偕紀念醫院瓣膜及結構性心臟病醫學科主任林書毅表示，高血壓、高血脂、糖尿病患者、年長者及吸菸族群，若過年期間作息不穩、忘記規律服藥或情緒波動大，更需提高警覺，避免心臟病急性發作。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕春節連假告終，但仍要注意日夜溫差大、過年期間沒規律服藥，恐增心臟病急性發作。新北市淡水馬偕紀念醫院瓣膜及結構性心臟病醫學科主任林書毅表示，高血壓、高血脂、糖尿病患者、年長者及吸菸族群，若過年期間作息不穩、忘記規律服藥或情緒波動大，更需提高警覺，避免心臟病急性發作，呼籲民眾平時飲食別失控、保暖不能省、酒精小酌即可、作息正常、情緒要顧。

林書毅指出，心臟病常見包括心肌梗塞與急性心衰竭。心肌梗塞典型症狀為胸口壓迫、緊縮或悶痛感，疼痛可延伸至左肩、左臂或下巴，並可能伴隨冒冷汗、噁心、呼吸困難；急性心衰竭則可能出現活動就喘、夜間呼吸困難及下肢水腫，嚴重時甚至引發肺水腫，需立即就醫。

林書毅表示，高風險族群包括原本就有高血壓、高血脂、糖尿病的患者、年長者、吸菸者，以及過年期間忘記規律服藥的人。臨床上，每年入冬後，急診中猝死、心肌梗塞及急性心衰竭案例均明顯增加，去年冬天已有多起案例發生，包括夜間運動後吸菸猝死，以及情緒激動或長期承受壓力而突發心臟事件。

林書毅說，想要護心掌握5秘訣，包含「飲食別失控」避免高油、高鹽、大量暴飲暴食；「保暖不能省」寒冷會使血管收縮、血壓上升，尤其清晨與夜晚要注意保暖；「酒精小酌即可」酒後感覺溫暖只是錯覺，反而容易低估寒冷對心臟的壓力；「作息別差太多」睡眠建議維持7至8小時；「情緒要顧」放慢步調、避免爭執，讓身心真正休息。

新北市淡水馬偕紀念醫院瓣膜及結構性心臟病醫學科主任林書毅。（新北市淡水馬偕紀念醫院提供）

