5月底前到童綜合醫院產檢 即有機會獲得馬年孕產小禮

民眾到童綜合醫院產檢後到臉書或IG打卡，即可領取馬年孕產小禮一份。（童綜合提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 童綜合醫院為了支持孕產，並因應產後護理之家即將開幕，舉辦「馬年迎新・安心誕生」活動，2月1日起至5月31日止，凡到童綜合醫院產檢的孕婦，完成一次產檢後至進行臉書或IG打卡，即可領取馬年孕產小禮一份。

此外，活動期間在童綜合醫院出生的新生兒，都可到由接生主治醫師親手寫出的祝福小卡，成為孩子的「第一份祝福」，醫護陪伴孕產婦共同迎接新生命到來，用行動來支持與鼓勵生產。

孕產小禮內容包含產婦最需要的防溢乳墊、超薄產褥墊與六層紗毛巾，從2月1日至今已送出近200份孕產小禮，也有約20位新生兒收到了接生主治醫師的祝福小卡，每一位收到的孕產婦都感受到醫院暖心的支持，並且醫護對於新生命到來的祝福與喜悅。

產科主任魏添勇表示，童綜合醫院完善守護母嬰安全，從懷孕、產檢、待產、生產、產後與新生兒照護，全方位照護不斷提升，促使生產加倍安全有保障。這次迎接馬年到來，舉辦「馬年迎新・安心誕生」活動，就是希望孕產婦都能感受到「在童綜合迎接新生命，是被祝福、被接住、被用心對待的」。

童綜合醫院馬年孕產小禮。（童綜合提供）

