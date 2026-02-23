自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》LUNA SEA真矢鼓聲成絕響 醫籲高風險族做大腸鏡

2026/02/23 12:58

日本天團「LUNA SEA」月之海發表聲明，宣布鼓手真矢病逝，享年56歲。（翻攝自官方X）

日本天團「LUNA SEA」月之海發表聲明，宣布鼓手真矢病逝，享年56歲。（翻攝自官方X）

〔健康頻道／綜合報導〕日本視覺系搖滾天團「LUNA SEA」月之海發表聲明宣布鼓手真矢病逝，享年56歲，真矢在2020年被診斷出大腸癌4期，積極對抗病魔接受7次手術，如今鼓聲竟成絕響。據此，有民眾關心如何篩檢大腸癌？東元綜合醫院高級健檢中心主任林洋鈺指出，糞便潛血對於大腸癌的偵測有限制，只有約7成大腸癌會在檢查中呈現陽性，若需要長期規則追蹤，可直接考慮更進階的大腸鏡檢查。

真矢的妻子、前「早安少女組」成員石黑彩在社群發文，「5年9個月來，他持續與病魔奮戰，即使如此，他始終保持積極、努力不懈的姿態，讓我無比驕傲。」這段文字，讓不少粉絲看到淚崩。真矢2020年公開罹患第4期大腸癌，當時震撼樂壇。他一度重返舞台，2025年還登上東京巨蛋參與「LUNATIC TOKYO 2025」演出，讓歌迷看到他不服輸的身影。

關於大腸癌，根據衛福部國健署衛教資料指出，大腸癌的早期並無症狀，最可靠的方法是定期接受大腸癌篩檢，而定量免疫法糞便潛血檢查是目前最安全且方便的篩檢工具。若出現下列症狀，請儘速就醫：

●大便中有血
●大便中有黏液
●排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）
●大便變細小
●經常性腹瀉或便秘
●體重減輕
●貧血
●如腫瘤較大，則可觸摸到腫塊

國健署表示，有了以上症狀不代表發生大腸癌，但症狀如持續出現超過2星期以上，應立即請專科醫師檢查。由於大腸癌多發生在50歲以後，因此補助45-74歲民眾，40-44歲具家族史民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡到健保特約醫療院所檢查。

面對大腸癌檢查，民眾對於常選擇的糞便潛血檢查，或是大腸鏡檢查仍有疑惑，不了解哪一個階段應如何使用？林洋鈺在東元綜合醫院網站上表示，兩者各有角色，適用族群與追蹤策略不同，他歸納兩項檢查的特色，讓民眾更清楚選擇關鍵：

●糞便潛血檢查，約7成大腸癌會呈現陽性

優點

糞便潛血檢查呈現陽性時，就應直接安排進一步的大腸鏡檢查。糞便潛血檢查被證實可降低30％的大腸癌發生率，國內每20位陽性受檢者中，就會有1位被確診為大腸癌，而超過一半的受檢者被證實有腺瘤性瘜肉。

缺點

糞便潛血對於大腸癌的偵測能力仍有限制，只有約7成的大腸癌會在糞便潛血檢查呈現陽性，所以會需要長期規則追蹤或是直接考慮更進階的大腸鏡檢查。

●大腸鏡檢查

優點

大腸鏡是利用內視鏡直接觀察大腸內層黏膜變化，檢查敏感性高，可以有效偵測微小瘜肉與癌前病灶，並可以在檢查的當下，針對有疑問的病灶，直接進行組織的取樣（切片），是一項兼具診斷與治療的大腸檢查。

缺點

屬於侵入性檢查

由於大腸鏡屬侵入性檢查，林洋鈺建議，下列有大腸癌危險因子的族群可做安排：

1.具大腸癌家族史。
2.糞便潛血檢查陽性、肉眼可見之血便、長期便秘/腹瀉、長期腹脹/腹痛。
3.40歲以上，飲食習慣不良（嗜吃紅肉、油炸食品及加工肉品）、體重過重、抽菸、代謝症候群、缺乏運動習慣。
4.50歲以上，屬大腸癌好發年齡，可以考慮規則安排大腸鏡檢查。

民眾應該如何選擇大腸鏡的追蹤頻率呢？林洋鈺強調，需考慮當次鏡檢的結果（瘜肉大小、病理診斷、清腸程度），來決定下次追蹤的週期。如果屬於高風險族群，會建議1年後再追蹤大腸鏡；如果檢查完全正常，加以清腸結果良好，則建議每3-5年做一次檢查。

