自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

台中30歲男每天用滑鼠 右手腕背驚現「乒乓球」腫塊

2026/02/23 13:06

澄清醫院骨科醫師魏伯翰強調，腱鞘囊腫俗稱「筋瘤」，是關節囊或腱鞘中的滑液異常累積所致。（澄清醫院提供）

澄清醫院骨科醫師魏伯翰強調，腱鞘囊腫俗稱「筋瘤」，是關節囊或腱鞘中的滑液異常累積所致。（澄清醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯區30歲工程師，右手每天頻繁操作滑鼠，過年前發現右手腕背竟隆起如「剖半乒乓球」腫塊，外觀駭人並壓迫周邊組織產生刺痛，經澄清醫院骨科診斷為腱鞘囊腫，採微創腕關節鏡清創手術，術後隔天即恢復文書工作，這名工程師說「傷口僅0.3公分」，很快就復原。

患者日夜使用電腦為伍，甚至每天操作滑鼠10多小時，右手腕背竟隆起大腫塊，不僅外觀駭人，嚴重影響工作還會抽痛，半年前受針頭抽吸治療，雖腫塊縮小，但不到半年便「捲土重來」，且體積變得更大，痛到受不了前往澄清醫院中港院區骨科治療，主治醫師魏伯翰強調，腱鞘囊腫俗稱「筋瘤」，是關節囊或腱鞘中的滑液異常累積所致。

30歲工程師頻繁操作滑鼠，右手腕背隆起如「剖半乒乓球」腫塊（左方）。（澄清醫院提供）

30歲工程師頻繁操作滑鼠，右手腕背隆起如「剖半乒乓球」腫塊（左方）。（澄清醫院提供）

魏伯翰醫師說，若僅是抽走內部液體，其囊壁（根部）依然存在，就像割草沒除根，復發率極高，傳統抽吸治療復發率高達五成以上，透過微創腕關節鏡清創手術，僅需兩個0.3公分小傷口，便能精準移除病灶。

微創腕關節鏡手術為自費項目，由醫療團隊以內視鏡透過切口，將光學影像透視鏡放入體內關節處，進行診斷與治療，醫師透過影像傳導，從螢幕上看到關節腔，將腫塊囊壁根部一次切除。

醫療團隊強調，腱鞘囊腫多為良性，但若隨腫痛時間延長壓迫組織神經，會導致局部壓痛或手部活動受限，相關高風險族群應多加留意，包括長期操作滑鼠與鍵盤電腦工作者、頻繁使用手指與腕部精細動作或美容業者，長期執刀、翻炒，腕部負重較大的廚師，都需提早就醫切除病灶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中