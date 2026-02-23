自由電子報
台灣健保30年將迎改革關鍵 洪子仁：從論量計酬走向價值醫療

2026/02/23 12:23

全民健保以高覆蓋率與高可近性成為國際典範。不過新光醫院副院長洪子仁表示，在高齡化加速、慢性病暴增、新藥新科技愈來愈昂貴的情況下，開始顯得吃力。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣健保即將走到重要轉折點。醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，支付制度將從論量計酬走向價值醫療，強調醫療成果與品質，「透過成果加成與醫療保固概念，減少無效醫療，讓給付更精準、資源運用更有效率。」

全民健保自1995年上路，以高覆蓋率與高可近性成為國際典範。不過洪子仁表示，支撐這套制度的論量計酬（Fee-for-Service, FFS），在高齡化加速、慢性病暴增、新藥新科技愈來愈昂貴的情況下，開始顯得吃力。醫院做得愈多、收入愈高，卻未必與病人健康成果成正比。

哈佛大學教授Michael Porter提出「價值＝醫療結果／醫療成本」的概念，點出醫療真正該追求的是健康成果，而非服務數量。若支付制度能鼓勵醫療團隊改善成效、減少併發症與無效治療，才是真正把錢花在刀口上。

洪子仁指出，以急性缺血性中風為例，醫界常說「時間就是大腦」，但過去不論2小時或6小時內完成取栓手術，給付幾乎一樣。若改為價值導向，在黃金2小時內完成手術給予加成2倍，2至4小時內加成1倍，將能刺激醫院優化急診流程、強化跨科團隊合作，「病人愈早獲救，殘障率愈低，長照與社會成本自然下降。」

至於洗腎方面，台灣透析盛行率居高不下，若把併發症控制、感染率下降列為給付指標，讓病人愈健康、機構獲得愈高回饋，就能引導醫療從「治療末期」走向「預防惡化」。洪子仁說：「這種論成果計酬，才是真正的雙贏。」

而國際上已有成功案例。美國Geisinger Health System在2006年推出「Proven Care」計畫，被稱為醫療界的「醫療保固」。例如心臟繞道或人工髖關節手術，採單一包裹價格，涵蓋手術及術後90天內併發症處理。若因手術品質不佳再住院，醫院自行吸收費用。

結果顯示，住院死亡率下降40%，再住院率減少44%。高品質不但沒有增加成本，反而省下重複治療與醫療浪費，證明價值醫療並非理想口號，而是可行策略。

洪子仁認為，台灣健保30年後，正面臨不得不變的時刻。支付制度必須具備引導力量，鼓勵整合照護與成果改善，而不是讓醫療人員只計較點值高低。當制度開始獎勵「把病人照顧好」，而非「把項目做滿」，醫療行為自然會跟著改變。

