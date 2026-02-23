自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》LUNA SEA鼓手真矢病逝 醫揭腦瘤警訊 小心「這時間」頭痛

2026/02/23 11:25

日本天團「LUNA SEA」月之海在日本時間23日凌晨發表聲明，宣布鼓手真矢病逝，令粉絲不捨。（資料照，翻攝自IG）

日本天團「LUNA SEA」月之海在日本時間23日凌晨發表聲明，宣布鼓手真矢病逝，令粉絲不捨。（資料照，翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕日本視覺系搖滾天團「LUNA SEA」月之海在日本時間23日凌晨發表聲明，宣布鼓手真矢在2月17日病逝，享年56歲，傳奇謝幕。真矢在6年前被診斷出大腸癌4期，去年又發現腦部腫瘤，一路以來都勇敢面對病魔。關於腦瘤症狀，根據三軍總醫院衛教資料指出，頭痛（特別是在早晨）、走路不協調、抽慉、眼球運動不正常或視力改變等，都可能是警訊，若有懷疑最好進一步就醫。

LUNA SEA透過官方X發出訃告，「生前，真矢說過『5個人一定要再次重返舞台』，他比誰都相信自己會重新站起來，勇敢面對病魔，他不屈不撓的精神，到最後都沒有放棄，他那宛如太陽的笑容，是我們所有成員以及所有工作人員的希望之光。」聲明中寫道。不少粉絲得知這項消息後，到社群平台表達不捨之情，感謝從他身上得到的啟發與愛。

腦瘤原因與症狀

●原因

關於腦瘤的發生原因，三軍總醫院衛教資料表示，造成腦瘤原因不明，一般並無法解釋為什麼病人得腦瘤。研究顯示最常發生在兩個年齡層；第一個是3到12歲之間，第二個是40到70歲之間。

根據大群病人研究，已找出某些增加腦瘤發生機會的危險因素。舉例來說，研究顯示某些形態腦癌通常發生在特定企業的工人身上，化學師和香料工人也有較高的腦癌發生率。病毒是可能的因素之一。另外因為腦瘤有時發生在同一家庭的幾個成員內，所以也有研究探討遺傳是否是一個原因。在大多數的案例中，腦瘤患者無明顯的危險因素。該疾病可能是好幾個因素一起作用的結果。

●症狀

三軍總醫院衛教資料說明，腦瘤的症狀視其大小及在大腦內的位置而定。腦瘤症狀之產生，主要因為頭顱內受頭骨的限制，為一有限空間。當腫瘤在有限空間的頭顱內生長時，會因壓迫腦組織或浸潤腦組織而產生症狀，也可以因為腫瘤周圍腫脹和水腫而造成腦壓昇高，導致噁心嘔吐等症狀。若腫瘤影響到腦脊髓液的流通，使得腦室的水分漸增，則造成水腦導致症狀發生，假如腦瘤長的很慢，往往沒有症狀。

腦瘤常發生的症狀包括：

1.頭痛（早晨特別痛）

2.走路不協調

3.抽慉

4.眼球運動不正常或視力改變

5.噁心、嘔吐

6.記憶力或人格改變

7.手、腳無力或感覺尚失

8.說話能力改變

腦瘤分良性與惡性。良性腦瘤不含癌細胞，不容易復發，有清楚界線。惡性腦瘤包含癌細胞，影響生命功能並且致命性高。惡性腦瘤生長快速，並侵犯周圍組織，腫塊會伸出根並植入健康腦細織。當一良性腫瘤位於腦部的生命功能區域並影響到生命功能，即使它不含癌細胞，臨床上應被視為惡性的。

三軍總醫院提到，手術切除是腦瘤的主要治療方式，為了移除腦瘤，將頭顱骨切開之手術名為開顱手術。通常外科醫師會儘量切除腦瘤，但若腫瘤與重要腦組織相連或靠近時，外科醫師只能盡其力拿掉一部份腫瘤。

