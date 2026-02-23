自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

達文西機器臂再進化 台大醫院：讓更多病患及早接受微創手術

2026/02/23 11:24

台大醫院與Intuitive Taiwan Branch簽署MOU。（台大醫院提供）

台大醫院與Intuitive Taiwan Branch簽署MOU。（台大醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣微創手術再寫新篇章。台大醫院2026年2月與Intuitive台灣分公司續簽合作備忘錄（MOU），深化機器臂輔助手術長期合作。簽署儀式由台大醫院院長余忠仁與Intuitive亞太區資深副總裁Glenn Vavoso代表完成，象徵雙方攜手邁入新階段。

其實，台大早在2011年就引進首部達文西機器手臂系統，成為國內最早投入機器臂手術的醫學中心之一。走過15年，目前台大醫療體系（含總院、台大癌醫中心、新竹台大分院及雲林分院）已累積超過9000例機器臂輔助手術，涵蓋泌尿科、婦科、肝膽外科、心臟外科、胸腔外科、大腸直腸外科、小兒外科、耳鼻喉頭頸外科等多專科，幾乎「全科上場」。

余忠仁表示，台大肩負教學、研究與服務使命，與Intuitive的合作不只是設備升級，而是希望透過國際合作，持續優化臨床流程、培育人才並推動研究。這次續簽MOU，將聚焦三大方向。

第一，提升機器臂手術計畫成熟度與病患可近性。院方將優化手術室配置與排程管理，縮短等候時間，讓更多適合的病患能及早接受微創手術。第二，深化臨床與學術研究。雙方將整合數據，進行臨床成效、醫療經濟與營運管理分析，強化台灣在機器臂手術領域的研究能量。第三，打造完整教育體系。台大機器手臂相關手術創新中心（CRIS）將強化系統化訓練，透過專家指導、手術觀摩與實作課程，培育下一代外科醫師，讓年輕醫師在國內就能接受世界級訓練。

台大泌尿部主任暨CRIS主任闕士傑指出，機器臂手術結合3D高解析影像與仿人類手腕關節器械，操作穩定精準，可減少出血量、降低併發症並縮短住院天數，讓病患更快恢復日常生活。部分肝臟與心臟手術成果甚至走在全球前端，透過CRIS平台，也讓世界看見台灣實力。

Intuitive台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛則強調，「Patient First」是公司核心理念，科技的價值在於改善醫療。與台大合作，將共同提升臨床服務、研究與教育水準，讓台灣醫療在國際舞台持續發光。

簽署儀式由院長余忠仁（左）與Glenn Vavoso代表完成。（台大醫院提供）

簽署儀式由院長余忠仁（左）與Glenn Vavoso代表完成。（台大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中