達文西機器臂再進化 台大醫院：讓更多病患及早接受微創手術

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣微創手術再寫新篇章。台大醫院2026年2月與Intuitive台灣分公司續簽合作備忘錄（MOU），深化機器臂輔助手術長期合作。簽署儀式由台大醫院院長余忠仁與Intuitive亞太區資深副總裁Glenn Vavoso代表完成，象徵雙方攜手邁入新階段。

其實，台大早在2011年就引進首部達文西機器手臂系統，成為國內最早投入機器臂手術的醫學中心之一。走過15年，目前台大醫療體系（含總院、台大癌醫中心、新竹台大分院及雲林分院）已累積超過9000例機器臂輔助手術，涵蓋泌尿科、婦科、肝膽外科、心臟外科、胸腔外科、大腸直腸外科、小兒外科、耳鼻喉頭頸外科等多專科，幾乎「全科上場」。

余忠仁表示，台大肩負教學、研究與服務使命，與Intuitive的合作不只是設備升級，而是希望透過國際合作，持續優化臨床流程、培育人才並推動研究。這次續簽MOU，將聚焦三大方向。

第一，提升機器臂手術計畫成熟度與病患可近性。院方將優化手術室配置與排程管理，縮短等候時間，讓更多適合的病患能及早接受微創手術。第二，深化臨床與學術研究。雙方將整合數據，進行臨床成效、醫療經濟與營運管理分析，強化台灣在機器臂手術領域的研究能量。第三，打造完整教育體系。台大機器手臂相關手術創新中心（CRIS）將強化系統化訓練，透過專家指導、手術觀摩與實作課程，培育下一代外科醫師，讓年輕醫師在國內就能接受世界級訓練。

台大泌尿部主任暨CRIS主任闕士傑指出，機器臂手術結合3D高解析影像與仿人類手腕關節器械，操作穩定精準，可減少出血量、降低併發症並縮短住院天數，讓病患更快恢復日常生活。部分肝臟與心臟手術成果甚至走在全球前端，透過CRIS平台，也讓世界看見台灣實力。

Intuitive台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛則強調，「Patient First」是公司核心理念，科技的價值在於改善醫療。與台大合作，將共同提升臨床服務、研究與教育水準，讓台灣醫療在國際舞台持續發光。

